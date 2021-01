Norske og svenske utøvere måtte sette pinnen i nesen selv – svensk profil sterkt kritisk til metoden

– Jeg hadde ikke forventninger om å gjøre det på egenhånd. Det var litt blandede følelser rundt det. Man er vant til å sette seg på stolen og lide seg gjennom den pinnen i nesen. Det var en ny opplevelse og det var bare å prøve å gjøre det så godt som man kunne, sier Andersson til NRK før fredagens trening i Falun.

– Er det kritikkverdig eller useriøst at du må gjøre det selv?

– Så klart. Det kjennes som det kunne blitt gjort under mer kontrollerte former. Det skal jeg være så ærlig å si, melder den svenske langrennsprofilen.

Selvtesting for første gang

Testregimet i den svenske byen som arrangerer kommende helgs verdenscup har forundret mange. For å få akkreditering og tilgang til løypene er man nødt til å avlegge en negativ antigentest.

Testingen gjennomføres i en idrettshall noen lange steinkast fra langrennsstadion. Etter å ha vist legitimasjon, fylt ut et testskjema, skjer det som flere reagerer på. I Falun får man selv tildelt en testpinne som skal føres gjennom nesen på egenhånd.

Da NRK var på plass for testing skjedde det uten nevneverdig oppsyn og hjelp. Etter å ha testet seg selv ble testpinnen avlevert arrangøren for svar. Det er helt annerledes enn regimet ved andre verdenscupdestinasjoner. Gjennom sesongen, og senest i Lahti, har dette vært gjennomført av helsepersonell.

Mediesjef i Norges Skiforbund langrenn, Gro Eide, bekrefter at utøverne som kom fra Norge har vært gjennom selvtestingen og at det også gjelder Johannes Høsflot Klæbo som dro fra Trondheim torsdag. Det skal ikke gjelde for de utøverne som reiste med charterfly rett fra Finland tidligere denne uken.

MÅTTE TESTE SEG SELV: Johannes Høsflot Klæbo, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, mener generelt utøvere bør være forsiktig med kritiske uttalelser.

– Det er en tendens å tenke at vi alle er eksperter på alle felt. Jeg er ingen lege. Det er noen prosesser som er validert av kompetente personer. Og vi ser at det er forskjeller fra land til land. Vi må respektere kompetansen til de som har ansvaret.

På spørsmål om han føler Ebba Andersson overreagerer, svarer han «nei», men spekulerer om det mye stress i luften denne sesongen.

– Min følelse er at flere har meninger om alt mulig nå. Bolsjunov-saken er også et eksempel på det. Alle tror de vet alt om alt mulig. Vi må respektere at noen har ansvaret for et spesifikt felt, og andre har ansvar for et annet felt. Om man gjør det vil alt gå greiere for seg enn før.

– Sverige håndterer det på en annen måte

På spørsmål om det er slik at utøverne ikke bør forvente å bli møtt av helsepersonell, svarer Mignerey at det viktigste til slutt er at metoden er gyldig.

Da er han fornøyd. Han gjentar at så lenge kompetente personer mener selvtestingen er en validert metode, så har han ingen problemer med det.

– Selvfølgelig må alle føle seg trygge på det som er gjort, men vi kan tydelig se at vi har ulike kulturer og måter å håndtere covid på rundt om i verden. Sverige håndterer det på en annen måte enn vi har sett til nå, og jeg forstår at det kan være forstyrrende for noen.

– Jeg kan si selv at jeg ser at det tydelig er en forskjell og jeg vet ikke om det er bra eller dårlig. Vi må respektere hverandre og våre ulike kulturer, sier Mignerey.