Norsk Premier League-komet fikk beskjed om å gå ned i vekt: – Det var brutalt

Den norske kometen sitter på bussen hjem fra London når NRK slår på tråden. Leo Fuhre Hjelde er storfornøyd etter å ha vært med på å slå West Ham i sin Premier League-debut.

– Det var ekstremt stort. Det kan jeg si. Det er litt surrealistisk å få debuten i en så ung alder, det gjør det nesten enda bedre, sier Hjelde til NRK.

Nordmannen ble byttet inn etter 23 minutter da Leeds måtte gjøre to bytter grunnet skade. Innhoppet gjør at han nå er den yngste norske Premier League-debutanten i historien.

– Alt skjedde veldig fort. Det var to spillere som gikk ned og da fikk jeg beskjed om å gå ut og varme opp. Da jeg skjønte at jeg skulle inn, dunka hjerte ganske greit.

– For min del er det en fin tittel å ha med seg. Det kommer nok ikke til å synke inn før litt senere, sier Hjelde videre.

I DUELL: Hjelde i duell med West Hams Craig Dawson. Foto: Ian Walton / AP

– Det var et sjokk

Hjelde skrev under på en fireårskontrakt med Leeds i august. Forrige sesong spilte han for Ross County på utlån fra Celtic i den skotske toppdivisjonen.

Trønderen innrømmer at overgangen fra Celtic og skotsk fotball har vært tøff. 18-åringen skjønte tidlig at hverdagen i engelsk fotball kom til å bli en helt annen.

– Starten har vært veldig fin, men det tok meg et par uker å komme inn i treningshverdagen, sier Hjelde og legger til at det tok litt lengre tid enn det han trodde.

Stopperen fikk blant tidlig beskjed om at han måtte ta grep med kroppen og gå ned i vekt.

– Jeg fikk beskjed at jeg måtte gå noen kilo ned for å bli Premier League-midtstopper. Man har vektmål, så jeg fikk beskjed om å gå ned noen kilo for å være på den kampvekten de ville. Det var litt tungt å trappe ned på maten, innrømmer nordmannen.

Kontrasten fra hverdagen i Celtic har nemlig vært veldig stor.

– I Celtic fikk jeg beskjed om at jeg var for lett. Jeg spiste litt mer, og treningene var ikke i nærheten av like harde. Det var et sjokk liksom å komme fra Skottland. Det er et helt annet nivå her. Jeg har fått god backing fra klubben og spillerne rundt.

LEEDS-DEBUTEN: Hjelde fikk debuten for Leeds da laget røk ut av FA-cupen mot nettopp West Ham sist helg. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

– Brutalt til tider

Unggutten sier han også har fått et godt forhold til sin nye trener, Marcelo Bielsa. Den karastmatiske argentineren har tatt godt vare på Hjelde, ifølge han selv.

– Han har hjulpet meg veldig mye for å oppnå målene mine. Jeg har fått vært med a-laget siden første dag. Det har gjort mye for meg å jobbe under en av verdens beste managere.

– Han er jo vært hard til tider. Det får du kjenne på liksom, fortsetter midtstopperen.

Hjelde innrømmer at den intensive spillstilen til Bielsa har tært på og beskriver noen økter som brutale.

– Det er mye løping. For min del har det til tider vært brutale treningsdager.

18-åringen husker spesielt én trening han beskriver som ekstra tung.

– Det var vel en «murderball»-trening (11 mot 11 uten regler). Jeg husker jeg spilte mot Patrick Bamford og var sliten etter to minutter. Og da var det en halvtime igjen.

Nordmannen har tydeligvis gjort noe riktig. Fredagens kamp mot West Ham var hans andre kamp på rad for Bielsas lag. 18-åringen spilte hele kampen for Leeds da laget røk ut av FA-cupen mot nettopp West Ham sist helg.

Nå håper han på mer tillit.

– Det er bare fortsette på denne godtrenden og vise en god figur, sier Hjelde avslutningsvis.