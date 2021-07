Norsk OL-skytter får ekspertene til å måpe: – Skal nesten ikke være mulig

– Det aller første skuddet hennes her var en nier. Da var hun ikke innskutt, ler trener Espen Berg-Knutsen.

Etter det første prøveskuddet i Japan, har Duestad kun tiere, også på trening.

For å illustrere hvilken presisjon som må til, er konkurransen 10 meter luftrifle i åpningsuka i OL et godt eksempel. For å få en «tier» der, måtte Duestad treffe skiven innenfor en radius på fem millimeter.

I konkurranse har hun 110 skudd, og som eneste skytter har hun bare skutt midt i blinken. At hun utelukkende skyter tiere på trening i tillegg, får ellers ganske sindige eksperter til å sperre opp øynene.

– Hun er ubegripelig god for tida, fastslår Discoverys ekspertkommentator Vebjørn Berg.

– Det skal nesten ikke være mulig, sier NRKs Ola Lunde.

EKSPERT: Ola Lunde. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ler av egen skyting

Trenere og lagkamerater har sett lenge at Duestad har noe på gang. Men selv de synes det som skjer i Tokyo er litt spesielt.

– At man skyter nesten bare tiere på trening er ikke helt uvanlig. Det som er uvanlig er at det ikke detter ut ett og annet skudd i nieren. Det er jo veldig bra, jeg kan ikke si noe annet enn det, ler trener Espen Berg-Knutsen.

– Vi så det før vi dro hit at hun er i form. Så har hun klart å presse fram det lille ekstra her. Jeg håper det fortsetter, for det er noe stort hun driver med, sier lagvenninnen Jenny Stene.

Også Jeanette Hegg Duestad ler litt av egen skyting, for det begynner å bli veldig mange tiere.

– Veldig deilig. Jeg har vel skutt drøyt 400 skudd til sammen. Det gir veldig trygghet å være sånn i flyten, sier 22-åringen som var svært nær en medalje på 10 meter luft sist lørdag.

– Ganske vill poengsum

Det er ikke første gang i år at Duestad forbløffer ekspertene i 2021. I mangelen på internasjonal matching satte skytterlandslaget press på seg selv ved å konkurrere mot hverandre to ganger daglig i 22 dager i mars.

De satte uoffisielle verdensrekorder på rekke og rad, men ingen imponerte mer enn Duestad. 1194 poeng av 1200 mulige på helmatch er nesten så nær perfekt skyting som det er mulig å komme. Det er ni poeng over Jenny Stenes offisielle verdensrekord på 1185. Det skal legges til at det skjedde innendørs og uten det presset et mesterskap kan by på.

– Men det er likevel som å løpe 9,4 på 100 meter, mener Ola Lunde.

– Det er en ganske vill poengsum. Det er sprøtt å se på at noen skyter så mange tiere på rad, forteller lagvenninnen Jenny Stene.

– Det er sånne tall vi ikke trodde var mulig da jeg holdt på. Min pers er 1179, sier dobbelt medaljevinner i OL Harald Stenvaag.

MEDALJVINNER: Harald Stenvaag tok OL-bronse i helmatch i 2000. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Stenvaag er den siste som tok medalje for Norge i rifleskyting. Det skjedde nettopp på helmatch i Sydney i 2000. Kvinnene skal nå skyte fullt program på helmatch for første gang i OL. Opplevelsen fra april er nyttig erfaring inn mot siste OL-øvelse for Duestad.

– Det var vel litt av samme følelsen da som det har vært hittil i OL. Det fungerte veldig bra. Men det ble stort trykk mot slutten der også, sier Duestad som ga bort de fleste poengene helt på slutten av de 120 skuddene.

Klar medaljekandidat

Men det er ikke bare å booke plass blant de åtte beste som kommer til finale for Duestad. Først skal hun gjennom et tøft program på to timer og 45 minutter, der til sammen 120 skudd i tre forskjellige posisjoner skal avfyres så presis som mulig.

– Det er tøft. En ting er den fysiske belastningen det er å stå der, men du må også jobbe med deg selv oppi hodet hele tiden, sier Jeanette Hegg Duestad.

Ikke uventet har hennes utrolige skyting i Tokyo skapt litt forventninger blant ekspertene.

– Med den stabiliteten er hun en klar kandidat for å komme til finalen. Utfordringen hennes er på kne. Lykkes hun der, er hun vel faktisk en klar medaljekandidat slik det ser ut nå. For hun er jo normalt bedre på 50 meter helmatch enn på 10 meter luft, sier Ola Lunde.