Norge var avhengig av seier mot Polen for å ha en sjans på en semifinaleplass. Det klarte de med god margin.

I en kamp hvor det føltes ut som at alt stemte i angrep, vant Norge til slutt 42-31.

Mesterskapsdebutant Barthold var kanskje kampens største profil, med ti mål. Barthold tok personlig rekord på landslaget med sine ti mål. Det er han stolt over, forteller han.

For det er ti år siden at han fikk sin landslagsdebut, men det er først i årets EM han har deltatt i et mesterskap.

– Det har vært en lang vei for meg å komme til et mesterskap, og det er noe jeg har kjempet enormt for. Det er godt å kjenne at jeg bidrar i laget, sier Barthold.

Sebastian Bjørnsen fleiper og tar litt av æren for lagkameratens enorme kamp.

– Jeg må ta en del av den rekorden. Nei da, han gjør en ekstremt god kamp. Han har vært sikker i avslutningene, så vi håper det fortsetter for oss alle, sier Bjørnsen.

– Jeg skylder han en for den, tenker jeg. Den var fin, og jeg stod og ventet på om han skulle spille eller ikke, for han så ikke på meg. Han fant meg fint foran, og det var kanskje den enkleste scoringen, svarer Barthold.

Seieren gjør at Norge legger seg på en andreplass i sin mellomspillsgruppe.

TOPPSCORER: Sebastian Barthold scoret ti mål mot Polen. Foto: Annika Byrde / NTB

– Gjør mye riktig i dag

Norge tok en ny rekord for antall scorede mål av et herrelag i en EM-kamp. Den tidligere rekorden var på 41 scoringer.

– Det er fint, og viser at vi gjør mye riktig i dag. Det er mange som er gode, og vi går utpå her og får en god følelse. Det er masse å bygge videre på, sier Sagosen om rekorden.

– Hva får dere til i dag som dere ikke har fått til tidligere i mesterskapet?

– Det er det meste, spør du meg. Vi får flyt og klarer å slappe av. Det begynner å ligne litt på gamle dager. Vi har en enorm tenning og en enorm guts.

Bjørnsen scoret åtte mål mot Polen og leverte virkelig varene.

– Det er en positiv ting å ta med seg. Men vi får ikke flere poeng av den grunn, og vi må gjøre jobben vår, sier Bjørnsen.

– Det er gøy, men det er kanskje ikke noe vi går inn for. Vi har hatt en god kamp, vært påskrudd og gjort de tingene vi skulle. Da er det gøy at resultatet blir som det blir og at vi vinner, sier Barthold.

Sagosen-show

Med Sander Sagosen i spissen, rykket Norge ifra tidlig og vartet opp med god angrepshåndball i den første omgangen.

– De spiller med en helt annet selvtillit og autoritet i dag, sa Tvedten.

Sagosen var Norges beste spiller før pause og det polske forsvaret slet med å få tak i trønderen. Sagosen sto oppført med åtte scoringer og Norge ledet 21-15 da lagene gikk til pause.

HERJET: Sander Sagosen leverte mål på bestilling i kampen mot Polen. Foto: VLADIMIR SIMICEK / AFP

I gruppespillet hadde Norge bare seks kontringsmål på åtte forsøk. Mot Polen var fasit seks kontringsmål på seks forsøk før pause.

Det gode kontringsspillet fortsatte også i den andre omgangen. Sagosen ville ikke være noe dårlige i den andre omgangen, men han fikk kamp om toppscorertittelen av Barthold, som storspilte.

Håndballguttas ledelse ble aldri truet, og Norge vinner til slutt komfortabelt 42-31. Fredag venter Tyskland for Norge.