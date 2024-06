Norge-nedtur er blitt en gåte i utlandet: – Mange synes det er rart

– Det Martin og Erling leverer, det er helt utrolig. Hvorfor sitter ikke vi på vei til EM i Tyskland nå?

Kristian Thorstvedt rister oppgitt på hodet. Han sier nok det mange nordmenn, og mange utenfor Norge, tenker akkurat nå.

Med så mange gode spillere, hvordan i huleste klarte Norge å unngå å være blant de 24 nasjonene som skal spille EM til sommeren?

– Smått utrolig

Thorstvedt forteller til NRK at han stadig får høre det i klubben sin i Italia.

– Vi har to stykk i Sassuolo, en fra Albania og en fra Kroatia, som alltid har køddet med det. «Hæ, skal ikke Norge til EM?». Det er bare smått utrolig at vi ikke klarte det, sier Thorstvedt.

– Er du lei av å høre det?

– Ja, egentlig, men for meg gir det bare mest motivasjon. Jeg skulle gjerne bare spilt neste kvalik nå med en gang. Å vente oss gjennom EM nå … Det er tungt, sier Thorstvedt.

BLIR TULLET MED: Kristian Thorstvedt får høre det av lagkameratene i Italia. Foto: BILDBYRÅN

Det er liten tvil om at det gror godt, og at Ståle Solbakken trolig aldri har hatt bedre råmateriale å jobbe med.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland briljerer i Premier League og er anerkjent som to av verdens beste spillere.

Julian Ryerson spilte nylig mesterligafinale og gjør det godt for Dortmund.

Alexander Sørloth var nær å ta toppscorertittelen i La Liga. Jørgen Strand Larsen bøtter også inn mål i samme liga.

Oscar Bobb og Antonio Nusa er blant Europas heteste talenter.

Førstekeeper Ørjan Nyland står fast for Sevilla.

Denne listen kunne hatt langt flere punkter.

– Mange synes det er rart

Genoa-proff Morten Thorsby innrømmer overfor NRK at han får mange spørsmål fra lagkamerater om hvordan Norge klarer å mislykkes med den troppen som er her nå.

– Ja, jeg gjør det. Mange synes det er rart. Det er jo selvfølgelig fortsatt bittert. Så det gjelder å gjøre om den bitterheten til et resultat i fremtiden, sier Thorsby til NRK.

Club Brugges Antonio Nusa opplever det samme med lagkameratene i Belgia.

– Ja, de er litt sånn «hæ, skal ikke Norge spille EM?», liksom. Så de tuller litt med det. Men jeg skjønner jo det. Det er lett å si det når du ser på noen av navnene som er her, sier Nusa til NRK.

POSITIVE: Morten Thorsby og Antonio Nusa ser lyst på fremtiden. Foto: BILDBYRÅN

– Jeg trodde nok det skulle gå betydelig bedre.

Det sier tidligere landslagssjef Lars Lagerbäck til Aftonbladet om det faktum at Norge ikke blir å se i sommerens EM.

– De har så gode spillere at de burde klare å kvalifisere seg til sluttspillet. Nå er det så mange lag i både EM og VM. Det tror jeg absolutt de har spillermaterialet til, sier Lagerbäck sier Lagerbäck videre.

– Solbakken må finne bedre balanse

75-åringen trente selv det norske landslaget fra 2017 til 2020, før Ståle Solbakken tok over.

Han er nå ekspert for Viaplay i Sverige og sammenligner Norge med «søta bror», som også har sine største stjerner offensivt.

– Det hjelper ikke om du slipper inn flere mål enn man scorer. Da vinner du ingen fotballkamper, så enkelt er det. Solbakken må nok prøve å finne en enda bedre balanse enn han har funnet så langt, sier Lagerbäck.

FORUNDRET: Lars Lagerbäck, her i intervju med TV 2 mens han var norsk landslagssjef, skjønner ikke at Norge mislyktes på EM. Foto: BILDBYRÅN

Ståle Solbakken gremmes og får vondt i kroppen når han tenker på at EM går uten Norge.

Han har full forståelse for at Norges kvaliknedtur er blitt en snakkis ute i Fotball-Europa.

– Det synes jeg ikke er så rart. Vi har spillere som Martin og Erling, som preger det internasjonale nyhetsbildet dag ut og dag inn. Det er spillere pressen og fotballtilhengere i andre land ville sett i et sluttspill, sier Solbakken til NRK.

– Vi kan ha så mange gode spillere vi bare vil

Napolis Leo Østigård kaller det «ufattelig» at Norge mislyktes i kvaliken. Men han mener det er feil å kun se på hvilke navn som er i den norske troppen.

– Vi kan ha så mange gode spillere vi bare vil. Men vi må bare finne ut hvordan vi får det til å fungere, og hvordan laget skal komme seg til mesterskap. For det er ikke spillerne som gjør at du kommer til mesterskap, det er hele laget. Og det vi bare må bli bedre og bedre på. Til slutt så blir vi så gode og kan gjøre så mange feil vi vil, men at vi likevel er gode nok til at det går, sier Østigård til NRK.

FRUSTRERT: Martin Ødegaard skulle nok gjerne hatt litt kortere sommerferie enn han får i år. Foto: BILDBYRÅN

Mot Kosovo fikk tilskuerne se flere prov på hva som bor i dette laget. 1-0-scoringen til Erling Braut Haaland kom etter flere gode prestasjoner av lagkameratene, deriblant David Møller Wolfe og Oscar Bobb.

– Et fantastisk norsk angrep, bygget opp av den norske fremtiden. Unge, herlige offensive spillere, mener NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Faktisk var lagoppstillingen mot Kosovo den yngste Ståle Solbakken har mønstret i løpet av sin tid som landslagssjef. Laget mot Kosovo hadde 25,5 år i snittalder, det nærmeste ellers var 25,7 mot Skottland på bortebane i fjor.

– Kjempespennende lag

Selv om det ikke ble mesterskap denne gangen, er Antonio Nusa optimist for fremtiden.

– Jeg er fortsatt relativt ny på landslaget. Men helt siden jeg kom hit har det vært kjempebra. Jeg kom jo litt sent inn i kvaliken i fjor, men det jeg har sett er et lag som er kjempespennende, med masse potensial og som virkelig vil videre. Og selv om man ikke er i et EM nå, så er det jo noe man lærer fra. Jeg ser et kjempespennende lag på gang her.

Nå venter en interessant test mot EM-klare Danmark på Brøndby stadion lørdag kveld klokken 19.30.

Det blir siste privatlandskamp før Norge endelig skal spille tellende kamper igjen når nasjonsligaen starter borte mot Kasakhstan i starten av september.