Refser Ullevaal-publikummet: – Som å være på et bibliotek

Det var nesten 20.000 fremmøtte tilskuere i Norges 3-0-seier i privatlandskampen mot Kosovo onsdag kveld.

Til tross for det respektable tilskuertallet var det ikke alle som lot seg imponere av lydnivået fra tribunen.

– Det er veldig stille på Ullevaal. Det er nesten som å være på et bibliotek, sa NRK-kommentator Olav Traaen underveis i kampen.

– Det er litt det som er Ullevaal. Det er sjeldent bra trøkk her. Det er et publikum som er bedagelige. Vi koser oss med fotball, spiser pølser, drikker brus og nyter å se på store stjerner. Men det er ikke den lidenskapen man ser i andre nasjoner, svarte NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

BER OM HJELP: Morten Thorsby mener spillerne har behov for støtte fra tribunen om Norge skal lykkes. Foto: NTB

Landslagsspiller Morten Thorsby, som fikk spille de siste 45 minuttene mot Kosovo og gjorde en solid figur, sier følgende om stemningen på Ullevaal onsdag kveld:

– Det var en del Kosovo-supportere her, de lagde mye stemning. Det er litt norsk, kanskje. Det er klart at for oss som spiller i andre land er det annerledes å komme tilbake. Det er en annen supporterkultur i Norge. Det er litt stillere, rett og slett. Det tror jeg generelt gjenspeiler oss som nordmenn, sier Thorsby til NRK.

– Trenger at publikum hjelper oss

Han vil uansett ikke kritisere de som møtte opp. Han påpeker at det er landslagets jobb å spille med entusiasme og skape stemning på stadion.

Men Thorsby kommer samtidig med en appell:

– Vi trenger at publikum hjelper oss de gangene vi ikke er så gode. Jeg spiller i en klubb med ekstremt bra supportere, og supporterne gir oss energi. Men det er vi som må skape den kulturen, og vi må gjøre vårt beste for å få det til, sier han.

– Savnet du mer trøkk mot Kosovo?

– I dag var det en treningskamp, jeg savnet ikke noe i dag. Vi må skape entusiasme på stadion, vi må begeistre og få folk med. Det er hovedsakelig vår oppgave. Måten vi spiller på må begeistre. Men av og til trenger vi også hjelp. Det kommer til å komme kamper der vi trenger hjelp fra supporterne, sier han.

SKAPER DEBATT: Støynivået sprengte ikke alle skalaer på Ullevaal onsdag. Etter kampen var Morten Thorsby og Ståle Solbakken delte i synes på hvor bra Ullevaal-trøkket er. Foto: Montasje NTB/NRK

Og legger til:

– Vi vet at det kommer til å bli en tøff kvalik. Jeg vet hvor viktig det er med den 12. mann på stadion, det har jeg erfaring med fra klubb. Alle kan spille en rolle, også de på stadion. Det er kult hvis vi får til det sammen, sier han.

Solbakken forsvarer stemningen

NRK gjorde en svært uhøytidelig måling av desibelnivået underveis i kampen mot Kosovo. Toppmålingen på 91,9 desibel kom etter Haalands siste scoring.

UOFFISIELL MÅLING: Her er tallene NRK fikk opp etter desibelmålingen av den siste halvtimen mot Kosovo. Foto: NRK

Hvis vi går ut fra Miljødirektoratets desibelskala vil dette kunne sammenlignes med lyden som kommer fra et pressluftbor på 40 meters avstand.

Landslagssjef Ståle Solbakken vil ikke være med på at stemningen var dårlig mot Kosovo.

– Jeg syns det var okay, jeg. Jeg har spilt landskamper selv her i de glade 90-åra hvor det har vært mye dårligere stemning enn i dag, altså. Jeg er egentlig veldig «happy» med den støtten vi får. Det var 20.000 her i dag, så den kjøper jeg ikke i det hele tatt, sier Solbakken til NRK.

– Hvordan mener du Ullevaal er hvis du sammenligner med andre europeiske bortebaner?

– Ullevaal i en kvalikkamp kan sammenlignes med hva som helst som er bra, så det er ingenting å klage på. Tvert imot, sier landslagssjefen.

Nusa: – Snart ferie

Heller ikke Antonio Nusa mener det er grunn til å være misfornøyd med støtten fra publikum på nasjonalarenaen onsdag.

– Jeg vil ikke si det, jeg er veldig fornøyd med oppmøtet i dag, det er 20.000 her. Det er veldig kult i en privatlandskamp i juni. Jeg er glad for at det kommer så mange, det er snart ferie, påpeker Nusa.

Selv om han er kritisk til stemningen, lar Carl-Erik Torp seg imponere av det offisielle tilskuertallet som endte på 19.634.

– Det er bra. Det er selvfølgelig mye på grunn av våre store stjerner som trekker publikum, og ivrige unge spillere som vil se sine idoler. Det er bare flott det. I en ubetydelig treningskamp, mot en motstander som ikke er blant de mest interessante, er nesten 20.000 godkjent, mener Torp.