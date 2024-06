– Han er en av de største stjernene i fotballsirkuset, rett og slett. Vi må klype oss i armen, sa en forbløffet Carl-Erik Torp.

Anført av en målkåt jærbu vant Norge 3-0 mot Kosovo onsdag kveld uten å imponere stort.

– Det var litt blandet. Vi hadde stort sett kontroll defensivt hele kampen, bortsett fra da Kristoffer Ajer bestemte seg for å teste Ørjan (Nyland) litt. Offfensivt hadde vi mange fine angrep, men det var også litt for mange balltap som gjorde at vi måtte løpe fort hjem, oppsummerer landslagssjef Ståle Solbakken overfor NRK etter kampen.

KJEMPEKAMP: Erling Braut Haaland leverte igjen med flagget på brystet. Foto: NTB

Vil begrave Haaland-myte

Men Haaland leverte varene fra start til slutt. De tre scoringene gjør at han har scoret 30 landslagsmål og nå bare er tre mål unna å tangere Jørgen Juve, som er mestscorende spiller med det norske flagget på brystet.

Rekorden har stått i 90 år.

Jærbuen har de to siste kvalikene mistet flere viktige landskamper med skade, noe som har ført til spekulasjoner om han har vært 100 prosent motivert for å spille for landslaget.

Men fotballekspert og tidligere topptrener Lars Tjærnås mener målshowet mot Kosovo beviser City-stjernens ønske om å bidra for Norge.

– Da kan vi vel en gang for alle begrave alt vås og visvas om at Haaland ikke egentlig ønsker å spille for Norge, eller er halv-motivert. Det han gjør i kveld er definisjonen på profesjonalitet. Og mest av alt viser det hvorfor han er så forbaska god, han elsker dette spillet, skrev Tjærnås på X onsdag kveld.

Landslagssjefen gir Tjærnås full støtte.

– Jeg har prøvd å begrave den i et par år, jeg. Faktum er at han har hatt skader på veldig uheldige tidspunkt. Jeg tror kanskje han bare har spilt én viktig bortekamp i VM- og EM-kvaliken, så vi er jo lei oss for det, sier Solbakken.

Og påpeker:

– Han spilte ikke mot Georgia borte, han spilte ikke mot Spania, han spilte ikke mot Skottland. Heller ikke Nederland, ikke mot Tyrkia i den forrige kvaliken heller. Det er fem vesentlige kamper.

I STORFORM: Erling Braut Haaland geiper etter å ha knust Kosovo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg må ta av meg hatten

Haaland selv stilte ikke til intervju etter kampen og hastet raskt gjennom pressesonen sammen med kaptein Martin Ødegaard. Ingen av dem svarte på spørsmål fra pressen.

Solbakken er full av lovord om stjernespissen han har til rådighet.

– Jeg må ta av meg hatten. Ikke bare fordi at han scorer mål, men fordi han er så motivert, engasjert og bidrar i gruppa på den måten han har gjort den samlingen her. Det koster krefter for han også, etter den sesongen han har vært gjennom. Det må vi anerkjenne, sier Solbakken.

TAS I FORSVAR: Erling Braut Haaland har mistet mange viktige landskamper, men det er tilfeldig, mener Ståle Solbakken. Foto: BILDBYRÅN

Kristian Thorstvedt var med fra start og fikk se sin lagkamerat rundspille Kosovo.

– Erling er helt utrolig. At han likvel klarer å score tre mål i en «uviktig» kamp er helt sykt, sier Thorstvedt til NRK.

– Kan man si noe som ikke alt er sagt?

– Nei, jeg tror det meste er sagt. Han er helt utrolig.

Flest mål for Norges herrelandslag i fotball Ekspander/minimer faktaboks 1. Jørgen Juve, 33 mål (45 kamper)

2. Erling Braut Haaland, 30 mål (32 kamper)

3. Einar Gundersen, 26 mål (33 kamper).

4. Harald Hennum, 25 mål (43 kamper).

5. John Carew, 24 mål (91 kamper).

6. Ole Gunnar Solskjær, 23 mål (67 kamper).

6. Tore André Flo, 23 mål (76 kamper).

8. Gunnar Thoresen, 22 mål (64 kamper).

9. Steffen Iversen, 21 mål (79 kamper).

10. Joshua King, 20 mål (62 kamper). Navnene i fet er fortsatt aktive. Kilder: Norges Fotballforbund, Store norske leksikon.

Roste lagets yngste spiller

Et snaut kvarter var spilt da jubelen brøt løs på Ullevaal. Det var David Møller Wolfe som leverte et lekkert innlegg på pannebrasken til Haaland. Manchester City-stjerna stanget Norge i ledelsen etter en ellers rolig start på kampen.

– Et fantastisk norsk angrep. Det bygges opp av den norske fremtiden. Unge, herlige offensive spillere, kommenterte Torp.

FULL KONTROLL: Det norske landslaget jubler for kveldens første scoring. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ellers var det ikke altfor mange sjanser for noen av lagene i første omgang. NRKs kommentatorer reagerte på stemningen på stadion.

– Det er veldig stille på Ullevaal. Det er nesten som å være på et bibliotek, sa kommentator Olav Traaen.

Hans kommentatorkollega sa seg enig.

– Det er sjeldent bra trøkk her. Det er et publikum som er bedagelige. Vi koser oss med fotball; spiser pølser, drikker brus og nyter å se på store stjerner. Men det er ikke den lidenskapen man ser i andre nasjoner, sa Torp.

Norske kjenninger av med skade

På motsatt banehalvdel var det flere norske kjenninger, blant andre Valon Berisha. Han står med 20 landskamper for Norge, men valgte i 2016 å spille for Kosovo i stedet.

Rashani er også koblet med norsk fotball, med aldersbestemte landskamper og flere kamper i Eliteserien.

Begge de to nevnte måtte gå av med skader før pause.

BYTTET UT: Valon Berisha måtte gå av med skade. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Andre omgang var også lenge av det rolige slaget, men det skulle Haaland gjøre noe med. City-spissen ble spilt flott gjennom av Antonio Nusa. Jærbuen gjorde ingen feil, og satte inn 2–0 for Solbakkens mannskap.

Haaland var altså ikke ferdig. Etter å ha kombinert fint med Aron Dønnum, satte han sin tredje scoring for kvelden.

Norges neste kamp er borte mot Danmark i København. Oppgjøret spilles lørdag.