For trønderen og Norges store skistjerne på herresiden leverte et råsterkt løp. I mål skilte det bare 37,5 sekunder opp til Niskanen og rundt 14 sekunder til Aleksandr Bolsjunov på sølvplass.

– Det betyr mye. For meg er det her like godt som gull. Det har tatt tid å få den her medaljen på distansen og det å klare det, i tilegg til at det er en intervallstart og at jeg velger tidlig startnummer og går mutters alene utpå der. Jeg er utrolig fornøyd.

Det sier Klæbo til NRK etter bragden.

MEDALJEPALLEN: Aleksandr Bolsjunov, Iivo Niskanen og Johannes Høsflot Klæbo, her etter målgang i Kina fredag. Foto: Heiko Junge / NTB

– Enestående

For trønderen markerer dagen i dag nok en milepæl i hans ski-karriere. Nemlig hans første individuelle distansemedalje i et mesterskap noensinne.

Det gjorde NRK-ekspert Fredrik Aukland imponert.

– Det løpet Klæbo gjør er enestående. Han viser nok en gang at han har blitt en av de aller aller beste på individuellstart også, så en fortjent medalje til Klæbo, sier han.

– Mange som har tvilt

Klæbo føler det er mange som har vært usikker på om formen hans er god nok inn i årets OL.

GIKK I KJELLEREN: Johannes Høsflot Klæbo, her underveis på dagens 15 kilometer klassisk. Foto: Heiko Junge / NTB

Spesielt den svake innsatsen på 30 kilometeren med skibytte som åpnet mesterskapet bar ikke akkurat bud om at han har hatt noe stort på gang. Men en drøy uke senere har han altså innkassert sprintgull og nå en medalje på distanse.

– Det har vært mange som har tvilt på at formen er god nok. Jeg har nå sagt hele veien at jeg har gjort så godt jeg kan for å være i så god form som mulig.

– Om man treffer eller ikke vet man aldri, men når man blir nummer tre på en intervallstart her må man jo si vi har truffet ganske bra hvert fall, så jeg er utrolig godt fornøyd, sier Klæbo til NRK.

Niskanen med egen standard

Men Klæbo kunne ikke gjøre noe med spesielt én mann. For det ble aldri ordentlig spennende i kampen om gullet på distansen fredag.

For der Niskanen satte standarden fra start og holdt stand helt til han gikk i mål til en ren utklassingsseier, var all spenning på dagens distanse rundt hvem som skulle ta sølv- og bronsemedalje.

Det ble en ordentlig klassiker. Mellom Norge og den russiske olympiske komité, og Johannes Høsflot Klæbo og Aleksandr Bolsjunov.

Klæbo presset Bolsjunov

MÅTTE JOBBE FOR Å HOLDE KLÆBO BAK SEG: Aleksandr Bolsjunov, her over målstreken på dagens distanse. Foto: Heiko Junge / NTB

Selv om sistnevnte åpnet langt sterkere enn sin jevngamle norske rival, hadde de to litt ulik løpsutvikling. Der Klæbo åpnet beskjedent, gikk Bolsjunov nådeløst til verks.

Men etter hvert som kilometerne, bakkene og høydemeterne ble forsert, var Bolsjunovs store forsprang kraftig redusert. Etter 13,8 kilometer var det bare 13 sekunder som skilte de to.

Men den siste drøye kilometeren gjorde Bolsjunov ingen feil. I mål snøt han Klæbo for sølvmedaljen med rundt 14 sekunder.

Hans Christer Holund tok sin andre fjerdeplass i årets OL. Han var i overkant av ti sekunder bak Klæbo.

– Treffer tilnærmet perfekt

– Det er helt enormt. Det ble som en liten seier her. Et enormt løpsopplegg som passer ham veldig bra, sier en svært fornøyd allroundtrener Eirik Myhr Nossum til NRK om Klæbos medaljeløp.

– Hadde han planlagt å åpne så rolig?

– Ja, det er jo det det her handler om intervallstart, å treffe sin åpningsfart. Det handler om å løse det perfekt for seg ut fra dagsform og ut fra form. Der tror jeg han og Hans Christer treffer tilnærmet perfekt, sier Nossum.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her i intervjusonen ved OL-løypene i Kina. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Hva synes du om laginnsatsen?

– Jeg er veldig fornøyd. Vi må se på historien på 15 klassisk. De to som foran i dag var klare favoritter. Men du ser forskjellen i dag kontra tremila. I dag er vi med og er i nærheten, da var vi ikke i nærheten. Det lover jo godt.

– Veien veldig kort til det ble mørkt

Der Klæbo og Holund tok medalje og var i nærheten ble det litt tyngre for de to andre på det norske laget.

Pål Golberg åpnet sterkt, men gikk på en ordentlig smell underveis. Han endte til slutt på en 11. plass, nesten to minutter bak Niskanen.

– Jeg er godt fornøyd med åpningen. Jeg får sekundering på Johannes og blir kanskje litt ivrig der på førsterunden og får smake på den andre. Det føles litt tungt å rote bort litt selv, men det er små marginer og jeg klarte ikke å disponere ordentlig i dag, sier Golberg til NRK.

GODT JOBBA: Hans Christer Holund og Pål Golberg tar en prat i målområdet etter rennet. Foto: Heiko Junge / NTB

– Ble du stressa av de tilbakemeldingene?

– Nei, altså jeg lå jo 15-20 sekunder foran en periode og følte jeg hadde kontroll. Det var egentlig først etter et par kilometer på andreunden at jeg kjente at det var veldig tøft, og derfra var veien veldig kort til at det var helt mørkt.

Erik Valnes ble svakeste norske på en 15. plass, to minutter og 12 sekunder bak Niskanen.