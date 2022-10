NFF-seier i rettssak – får millionerstatning

– Trannel International Limited og Kindred (London) Limited dømmes i fellesskap til å betale vederlag til Norges Fotballforbund med kr 1 800 000, heter det i domsslutningen som ble avsagt torsdag.

NFF får i tillegg dekket sine saksomkostninger.

Konflikten handlet om en såkalt Instagram-story fra 24. mars i fjor. Unibet, som eies av Trannel, la ut et bilde av Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland i landslagsdrakt.

Det fikk NFF til å reagere såpass kraftig at de gikk rettens vei, og nå har altså Oslo tingrett konkludert med at de hadde grunn til å reagere.

Fikk grønt lys av stjernene

Ifølge dommen fikk forbundet grønt lys av de to superstjernene til å saksøke etter den nevnte bildebruken.

– Det er utvilsomt at Haaland og Ødegaard kjenner til og har samtykket i at NFF forfølger kravet rettslig, står det.

Ettersom hverken Haaland, Ødegaard eller NFF hadde gitt Unibet tillatelse til å bruke det aktuelle bildet, måtte vilkårene i åndsverkloven § 104 være oppfylt. Det har retten kommet frem til de ikke er.

– Retten mener altså at bildet av Haaland og Ødegaard er brukt i strid med åndsverkloven § 104, heter det i dommen.

HETE: Unibet brukte et annet bilde av denne brennhete duoen. Foto: Christine Olsson / AP

Omtales som «to nasjonalskatter i fotballsko»

NFF argumenterte med at erstatningssummen burde speile det faktum at sponsorer betaler dyrt for å bruke bilder av spillerne.

ETTERTRAKTET: Det ble dyrt å bruke bilde av Haaland og Ødegaard uten samtykke. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Ved vurderingen av rimelig vederlag skal det tas hensyn til at NFFs sponsorer betaler store beløp for retten til å bruke bilder av spillerne. Det er relevant hva andre ville måttet betale for tilsvarende rettighet.

Det fikk de medhold i.

– Retten mener at det har svært stor verdi for Unibet å assosieres med to nasjonalskatter i fotballsko rett før en landskamp, og med link til og reklame for pengespill, står det i dommen.

Tomas Øivind Kristensen fra advokatfirmaet Kleven & Kristensen representerte NFF i saken.

Uenig

Samtidig var motpartens advokat Nicholas Foss Barbantonis tydelig på at NFF ikke hadde noe å ta dem på.

– Trannel er feil saksøkt. NFF burde gjort ytterligere undersøkelser før de brakte Trannel inn i saken. Vilkåret om rettslig interesse er ikke oppfylt for Trannel, og selskapet skal derfor frifinnes, og dette bør få betydning for sakskostnadene, står det i oppsummeringen av Trannels argumentasjon.

Barbantonis har ikke svart NRKs henvendelse torsdag ettermiddag.