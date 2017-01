Supertalentet om sjakklivet: – Virkelig ensomt

17-åringen er nå en del av Challenger-gruppen i den prestisjetunge turneringen Wijk aan Zee.

Tari ble belønnet med plass i B-gruppen etter en rekke sterke resultater i 2016, hvor han blant annet slo regjerende juniorverdensmester Mikhail Antipov og tidligere VM-utfordrer Nigel Short.

Det er gått et drøyt år siden han ble Norges tolvte og nest yngste stormester bak Magnus Carlsen.

IMPONERT: Simen Agdestein. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Nå er det sjakk, og kun sjakk, som gjelder.

– Det er et veldig annerledes liv. Jeg liker det veldig godt, men samtidig er det ganske ensomt å være sjakkspiller. Det er ikke en lagsport akkurat – du sitter alene og trener. Det er en ensom sport å drive med, virkelig, sier Tari.

Hardtrening

NRK møtte stormesteren før han reiste til Nederland og Wijk aan Zee.

Det er under turneringer, hvor han er tettest på sjakkmiljøet, at Tari trives best.

Når Tari ikke er på Norges Toppidrettsgymnas (NTG) eller på turnering, trener han for seg selv.

Time etter time.

– Jeg prøver egentlig å trene så mye jeg orker. Det er viktig for meg å trene, sier Tari, som ikke har noen fast treningsplan.

– Det er veldig vanskelig å si. Det kommer veldig an på – noen dager er du sliten og orker ikke så mye. Da trener du kanskje én til to timer, noe som er veldig lite. Men vanligvis er det fire-fem timer (om kvelden), sier Tari.

Stormester Simen Agdestein følger opp Tari på NTG.

Han er overbevist om at 17-åringen er Norges neste sjakkstjerne.

Sikter mot Carlsen

– Han gjør alt rett. Han er med og spiller overalt. Jeg tror ingen spiller så mye som ham, sier Agdestein, som også kjenner seg igjen i Taris beskrivelser av sjakklivet.

– Du må være i miljøet og ha det litt moro, hvis ikke «dør» man. Du kan ikke bare trene og så bli bedre, du må trives med det du holder på med, sier Agdestein.

Tari står så langt med to remiser og et tap under Wijk aan Zee.

Markus Ragger, som har høyest rating i B-gruppen med 2697 poeng, er den eneste med tre seire.

Men uansett hva resultatet blir i Nederland, er det langsiktige målet å gå i fotsporene til Carlsen.

Eller med andre ord: bli verdensmester.

– Da Magnus var på min alder, var han 150 poeng høyere ratet. Men det er ikke sånn at toget har gått. «Vishy» Anand ble stormester som 18-åring, mens jeg var 16. Du går glipp av masse annet i livet om du skal gjøre det, men jeg liker å spille sjakk og jeg skal prøve, sier Tari.