Mowinckel braut 26 år gammal forbanning: – Dette har kosta

Mowinckel klarte ikkje å halde att tårene då sigeren var eit faktum.

– Fy søren, dette har kosta. Eg er veldig glad, seier ho til Viaplay før ho må ta ein pause.

– Denne tida her har vore vanskeleg. Det har vore drit, men det er kjekt når ein tek steg att og kjem inn att i det. Beklagar for at eg gret, seier Mowinckel.

Det er 26 år sidan sist ei norsk kvinne vann eit verdscuprenn i super-G, og Mowinckel blei den tredje kvinna til å klare det.

– Det seier litt om kva Ragnhild har gjort her i dag, seier Kjetil-André Aamot.

– Det er gåsehud over heile linja, seier Viaplay sin ekspert Marius Arnesen.

LEVERTE: Ragnhild Mowinckel. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Ekstrem motivasjon

Mowinckel har hatt to korsbandskadar på rappen, men kjempa seg tilbake – og først i år har ho hatt ein fullstendig sesong. Ho gjekk ut med startnummer tre, og med både ei sterk tid og endeleg litt marginar på si side – stod tida heile vegen inn.

Det har kosta, men sigeren gir ho ein ekstrem motivasjon vidare.

– Er det ein sjanse for fire år til, spør Viaplay sin ekspert.

– Ein skal ikkje ta dårlege eller gode avgjerder når ein er veldig emosjonelt påverka, men eg skal halde fram. Uansett kva som kjem no, så er det freistande å halde fram i dette drivet, seier ho.

Det same peikar Aamot på.

– Det har berre vore elleve sigrar gjennom historia, og etter to korsbandskadar som kom på rappen etter kvarandre, og stå på toppen igjen – det er ein veldig sterk prestasjon. Det er mykje jobb som ligg bak. Og i tillegg fem hundredelar føre tidenes beste alpinist, det smakar godt, seier han.

Han er ikkje i tvil om at sigeren gir ei ekstra gulrot i arbeidet inn mot neste sesong.

– For Ragnhild sin del, å få ein siger her gir ein veldig motivasjon inn mot neste sesong, seier han.

PALLEN: Shiffrin, Mowinckel og Gisin. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Takkar for tidleg start

Mowinckel starta allereie som nummer tre ut av løypa, og akkurat det startnummeret var den norske kvinna særs glad for å få.

– For hovudet mitt var eg veldig glad for at eg var tidleg ute, og kunne sleppe å måtte sjå på alle andre og tenkje at det er vanskelegare enn det er. Eg prøvde å «gønne» på så mykje eg klarte, og det blei litt hausing her og der, men eg prøvde å få med farta heile vegen, sa Mowinckel etter løpet.

Favoritt etter favoritt hamna bak.

Då Mikaela Shiffrin sette utfor med startnummer elleve, var spenninga ekstremt stor, og det blei ekstremt tett. Berre fem hundredelar skilde dei to, og denne gongen var marginane på Mowinckel si side.

Shiffrin tok sin fjerde samanlagtsiger, til trass for ein berg-og-dalbane-sesong. I OL skuffa ho stort.

FEKK KULA: Mikaela Shiffrin. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

– Det er ganske uforståeleg at det gjekk. Det er vanskeleg å forstå at eg er her i det heile teke. Det har skjedd så mykje i år og i dei siste åra, seier Shiffrin til Viaplay, som også mista far sin.

Sveitsiske Michelle Gisin tok tredjeplassen.