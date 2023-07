Molde avgjorde etter straffescoring

Verstappen suste inn til sprintseier foran stortalent

Max Verstappen tok ledelsen etter halvkjørt løp og slapp aldri overtaket i lørdagens Formel 1-sprint i belgiske Spa-Francorchamps.

Nederlenderen kjørte forbi McLaren-kometen Oscar Piastri etter drøyt seks runder. Han tok australieren på yttersiden nesten umiddelbart da juryen ga grønt lys etter en periode med sikkerhetsbil på banen.

Det var Verstappens andre sprintseier for sesongen. Søndag kjemper Red Bull-føreren for sin åttende strake Grand Prix-tirumf, men en straff for et ulovlig bytte av girkasse gjør at den suverene VM-lederen kjører fra sjette beste startposisjon.

Sprintløpet i Belgia ble utsatt i over en time på grunn av regn. Det gjorde at konkurransen kun besto av elleve runder, og i starten var det mye vannsprut i veibanen. En sikkerhetsbil ble benyttet før det ble gitt klarsignal for høy hastighet. (NTB)