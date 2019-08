Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er litt godt at statistikken opprettholdes, jeg må innrømme det, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til NRK etter kampen.

1975 er året hvor Brann sist slo Mjøndalen på bortebane. Siden den gang har lagene møttes Søndag gikk det heller ikke for bergenserne. Bruntrøyene slo Brann 2–1 etter skåringer av Stian Semb Aasmundsen og Vetle Dragsnes.

Daouda Bamba skåret for Brann.

– Det var en kjempedeilig seier. Vi trengte den, sier matchvinner Vetle Dragsnes til NRK.

– Vi vinner fortjent etter min mening. Vi trenger å vinne fotballkamper iblant for å hoppe litt på tabellen, sier Vegard Hansen.

– Vi fortjener ikke poeng

Seieren sørget for tre viktige Mjøndalen-poeng i bunnstriden av Eliteserien.

1975 er for øvrig samme året som klassikerfilmen Flåklypa Grand Prix hadde premiere på norske kinoer.

SKUFFET: Brann-trener Lars Arne Nilsen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Brann har ikke slått Mjøndalen siden 1992. De siste seks årene har lagene møttes seks ganger. Fire av kampene har gitt MIF-triumf, mens to har endt uavgjort.

På 14 forsøk i Mjøndalen har Brann vunnet en gang. De 13 andre kampene har endt med seks uavgjort og syv tap.

– Det er surt å tape uansett, men det er vanskelig for oss her nede, tydeligvis. Vi fortjener ikke poeng i dag, sier en skuffet Brann-trener Lars Arne Nilsen etter kampen.

Rykket ned etter Mjøndalen-tap

Mjøndalen har blitt en marerittmotstander for Brann. I 2014 slo Mjøndalen Brann over to kamper i kvalifiseringen om eliteserieplass. Det sørget for at Mjøndalen rykket opp til eliteserien, mens Brann måtte ta den tunge veien ned i 1. divisjon.

I 2017 slo Buskerud-klubben Brann 1–0 på hjemmebane i cupen.

– Det har ikke vært spilt altfor mange kamper mellom lagene. Vi har vel ikke spilt mot de hvert år i 44 år heller. Men det er klart at de har ødelagt litt for oss, og vi har slitt mot de. Historien gjentok seg i dag, sier Nilsen.

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth tror statistikken skyldes tilfeldigheter.

– Det sitter kanskje litt i bakhodet med de dårlige opplevelsene, men det er nok noen tilfeldigheter og, påpeker han.