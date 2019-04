Mjøndalen med råsterk seier etter målfest og krangling etter kampslutt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Avslutningen traff istedet krysstangen. «Mos» Abdellaoue fulgte ballens bane fra den traff aluminiumen og videre utenfor mål med fortvilte øyne. På Godset-benken kunne de ikke tro det de hadde sett og strakk armene fortvilt i været.

Bare noen minutter senere – etter syv overtidsminutter – blåste dommeren av kampen. Mjøndalen-benken jublet som besatt etter å ha tatt årets første trepoenger i erkerivalens egen storstue.

Det ble til og med ampert. TV-bildene viste at Marcus Pedersen av en eller annen grunn ble svært hissig på Christian Gauseth etter kampslutt. Flere spillere løp til og måtte skille de to profilene. Gauseth ble for øvrig tildelt gult kort etter hendelsen.

– Det er mulig han provoserte Marcus Pedersen der, sa MAX-kommentator Kenneth Fredheim.

Forrykende start

«Ælv Classico», som er oppgjøret mellom de to naboene er døpt, startet i et forrykende tempo. Allerede etter syv minutter måtte Godset-keeper Viljar Myhra i aksjon etter et godt skudd fra Sondre Liseth. Myhra måtte slå ballen til corner. Det er sjeldent lurt å gi mot dødball-laget Mjøndalen.

For corneren var godt slått mot bakerste stolpe. Der stod Sondre Solholm Johansen klar og nikket ballen mot lengste hjørne. Ingen klarte å stoppe den før den trillet over målstreken.

Svarte umiddelbart

Men bare minutter senere svarte Godset – også denne gangen på et hjørnespark. Lars-Christopher Vilsvik svingte ballen inn mot første stolpe. Midtstopper Lars Sætra stormet inn i feltet og satte ballen kontant i korthjørnet med pannebrasken.

Deretter bølget kampen frem og tilbake. Marcus Pedersen hadde et godt skuddforsøk, men i det 19. minutt satt den i motsatt ende – igjen.

«Syltynt»

Et Mjøndalen-skudd fra distanse ble slått rett ut i returrommet. Selv om Jonathan Parr klarte å blokkere Tonny Brochmann i første omgang, stod Stian Semb Aasmundsen klar like bak. Han hamret inn 2-1-scoringen på halv volley bak en sjanseløs Myhra i Strømsgodset-målet.

Bortelaget var imidlertid ikke ferdig med det før pause. For i det 40. minutt slo Joackim Olsen Solberg inn et perfekt innlegg mot Olivier Occéan. Den 37 år gamle spissveteranen var råsterk inne i vertenes boks og nikket ballen i Myhras høyre hjørne.

«Syltynt», sa Godset-trener Bjørn Petter Ingebretsen i pauseintervjuet med TV-kanalen MAX. Han la deretter til at laget hans måtte heve seg betraktelig dersom de skulle få med seg poeng fra hatoppgjøret.

Enormt Godset-press

Det var riktignok Mjøndalen som kom best i gang etter hvilen. Men deretter tok hjemmelaget over.

For etter en drøy time spilte Vilsvik Kristoffer Tokstad gjennok på høyresiden. Han tittet opp og banket ballen inn i Mjøndalen-boksen. Klareringen var svak og ble plukket av Mustafa Abdellaoue. Han hadde ingen problemer med å sette inn reduseringen fra kort hold.

Vertene presset voldsomt på for å sikre utligning. Nærmest var kanskje Amahl Pellegrino, men det ville seg ikke for innbytteren i duell med keeper Julian Faye Lund.

Syv minutter ble så lagt til. Men heller ikke i overtiden klarte Godset å utligne. Dermed tok Mjøndalen sesongens første trepoenger i Eliteserien - på erkerivalens grunn.