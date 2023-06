Michael Johnson har gått i tenkjeboksen og gjennom ei rekkje meldingar på Twitter har han presentert idear om korleis sporten bør forandrast.

Amerikanaren meiner at friidretten er inne i ein kritisk fase, og seier at det er nødvendig å tenkje nytt for å tiltrekkje seg fans og auke populariteten til sporten.

Nokre av forslaga frå 55-åringen er både radikale og kontroversielle:

Berre inkludere øvingar som kan sendast på TV frå start til slutt i eitt strekk. Det vil seie sprintøvingar, mellom- og langdistanseløp og stafettar.

Tekniske øvingar som stavsprang, lengde, sleggekast m.fl. blir berre inkludert i stemnet om dei blir gjorde i eit nytt format og kan fullførast på maks 15 minutt.

Johnson meiner at folk flest ikkje liker variasjonen i friidrett, og at spesielt dei tekniske øvingane er vanskeleg å kringkaste og marknadsføre.

EM-BRONSE: Pål Haugen Lillefosse er sterkt usamd med Johnson Foto: Javad Parsa / NTB

– Eg trur mange i sporten er motvillige til å anerkjenne at tekniske øvingar er eit problem, skriv Johnson, som har fire OL-gull og åtte VM-gull på merittlista.

Nokon støttar tankane hans, medan andre rasar mot forslaga.

– Det er noko av det dummaste eg har høyrt, seier stavhoppar Pål Haugen Lillefosse til NRK.

– Det er heilt tullete

Han seier at Johnson vanlegvis er ein mann han ser opp til, men at desse forslaga skakar han.

– Då tek du vekk ein halv idrett. Eg har ikkje lese dette her før no, men det er ganske sjukt å seie. Du øydelegg heile friidretten ved å fjerne det, meiner han.

Lillefosse får støtte av lengdehoppar Ingar Bratseth-Kiplesund, som også ville vorte ramma om Johnson fekk viljen sin.

– Det er heilt tullete, seier trønderen.

FLYR LANGT: Kiplesund sette nyleg norsk rekord i lengde med 8,21 meter. Foto: Javad Parsa / NTB

Lillefosse trekkjer fram at den høgaste rangerte friidrettsutøvaren i verda, Armand Duplantis, hadde forsvunne om Johnsons endringar hadde vorte innførte.

– Viss du hadde kutta Ronaldo frå fotballen, hadde det gjort noko med heile idretten, samanliknar han.

Kiplesund nemner den ikoniske verdsrekorden til Bob Beamon frå OL i Mexico som eit augeblikk som aldri hadde skjedd utan lengde på programmet.

– Eg trur det er for mange som tenkjer for komplisert om friidrett som produkt. Dei som er interesserte i friidrett, er interesserte i friidrett slik som idretten er opphavleg, seier han.

HISTORISK: Beamon hoppa 8.90 meter, 55 centimeter enn den førre verdsrekorden. Den stod i heile 23 år. Foto: AP

Warholm om Johnson-utspelet

Johnson understrekar at han elskar friidrett, og at han berre ønskjer at fleire hardtsatsande utøvarar skal kunne leve av idretten og få respekten dei fortener.

– Mange utøvarar slit med å tene nok, den mentale helsa deira blir ramma, og sjølv ikkje dei beste tener nok samanlikna med mindre suksessfulle utøvarar frå andre idrettar. Eg peikar ikkje berre på problem, eg prøver å finne løysingar, forsvarer Johnson seg på Twitter.

HISTORISK: Her har Warholm akkurat sett verdsrekord på 400 meter hekk. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

Karsten Warholm starta karrieren som mangekjempar og har vore innom dei fleste øvingar som friidretten har å by på. Han har fått med seg at meiningane er sterke om korleis idretten bør formast for framtida, men at han slit å sjå saka frå ståstaden til andre.

– Eg er friidrettsfan, eg er glad i friidrett og ser på all friidrett. Eg synest Diamond League-stemna er topp underhaldning, og eg er veldig glad i tekniske øvingar. For meg blir det veldig vanskeleg å seie at ein skal gjere det sånn, for eg set veldig pris på sånn det er no, seier friidrettsstjerna til NRK.

Warholm har hatt friidrett på sitt eige stemne i Ulsteinvik og fortel at det nesten er ingenting publikum liker betre. Sunnmøringen er open for at friidretten må følgje med i tida, men det må gjerast på rett måte.

– Ein kan ikkje tvinge folk til å like friidrett. Det er ei konkurranseform som har eksistert sidan for alltid nesten. Den er tidlaus i enkelheita si. Så kan ein sjå på formata og tilpasse dei, men ein kan ikkje dra det dit at ein skyt pil og boge på dei som spring 400 meter hekk fordi det skal vere spennande for dei som liker pil og boge. Vi må byggje rundt det som eksisterer, meiner OL-meisteren.