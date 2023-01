17-åringen imponerte under torsdagens kortprogram i EM-debuten og kvalifiserte seg til friløpet, altså selve finalen, lørdag ettermiddag.

Men da tok nervøsiteten overhånd og den norske yndlingen fikk en marerittstart med knall og fall på Metro arena i Esbo Finland.

– Det går veldig fort. Jeg kjenner i lufta at jeg ligger feil. «Å, herregud, nei», tenker jeg, og er skuffa i et halvt sekund. Men så prøver jeg å glemme det helt, sier kunstløperen til NRK.

Med en total poengsum på 137,62 endte hun til slutt på en 22.-plass.

Wonder Woman slo tilbake

Til Wonder Woman-tema, skøytet Gomez elegant utpå isen. Men som i enhver superhelthistorie møtte protagonisten på problemer. Det første hinderet kom allerede i det første hoppet, og mirakelkvinnen ble felt.

– Den første gangen kom jeg litt langt bakpå, det var vanskelig å redde. Det er alltid tungt å starte løpet med et fall. Men man får poeng for hvert element. Så jeg prøvde å tenke videre og redde inn poeng etter fallet, forteller Gomez.

Etter den tunge åpningen kjempet hun seg tilbake i det andre vanskelige elementet – som satt perfekt.

– Jeg er veldig stolt over at jeg klarte å lande det andre vanskelige hoppet bra. De to første hoppene er de vanskeligste for meg, sier 17-åringen.

Et perfekt andrehopp. Du trenger javascript for å se video. Et perfekt andrehopp.

Men så gikk det galt på ny, og Gomez fikk nok et uhyggelig møte med isen på det tredje hoppet.

– Det var enda dummere. At det ble enda ett fall. Det elementet var litt lettere så det var kjipere å bomme på. I det andre fallet fikk jeg ikke nok eksplosivitet. Man må jo bare tenke et element av gangen. Det som har skjedd har skjedd også kan jeg enten la det ødelegge eller så kan jeg kjempe på for resten av løpet, forklarer hun.

Hun valgte det siste alternativet. Smilet kom tilbake og 17-åringen bød på piruetter på øverste nivå i resten av friløpet.

– Jeg er ikke helt fornøyd, for det gikk mye bedre på oppvarming og treningene. Men det er mitt første EM, så det er vel naturlig at jeg er litt mer nervøs, sier Gomez.

KJEMPET SEG TILBAKE: Etter to fall imponerte Mia Caroline Risa Gomez med feilfrie piruetter. Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Piruetter på høyeste nivå

Viaplays britiske kommentator Chris Howarth berømmet Gomez for et godt forsøk og roser henne for å komme tilbake etter en skuffende start.

– Høydepunktet for meg var piruettene. De var alle på nivå fire, høyeste nivå. Den ene tingen hun virkelig kan jobbe med er hastighet, sa han etter Gomez' friløp.

Gomez setter pris på tilbakemelding:

– Det er hyggelig å høre at de alle var på nivå fire. At jeg satte de ordentlig. Jeg er enig i at jeg må jeg forbedre tempoet og fart generelt i løpet. Det kommer nok til å hjelpe meg mer i hoppene også.

Gomez tar erfaringen fra EM med seg videre og ser framover.

– Jeg vil alltid forbedre meg og gå så bra løp som mulig, sier hun

EM-DEBUTANT: Mia Caroline Risa Gomez Foto: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Mål om VM i mars

Neste helg venter Nordisk mesterskap og Gomez har planen klar:

– Jeg vil jo prøve å komme på pallen.

– Så er det to eller tre konkurranser før jeg forhåpentligvis blir tatt ut til senior-VM i mars. Det får jeg vite med sikkerhet om en måneds tid, forteller en spent Gomez.

Før jul klarte Gomez VM-kravet, og satte like så godt tre nye norsk rekorder, med høyest poengsum i kortløp, friløp og totalt i konkurransen i Budapest.

Foreløpig har ingen andre norske kunstløpere klart VM-kravet.

17-åringen er den tredje norske kunstløperen gjennom tidene som har klart VM-kravet etter at Det internasjonale skøyteforbundet innførte poengkrav, og alt tyder på at hun blir Norges representant i kunstløp-VM i Japan i mars.