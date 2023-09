13 år gamle Magnus Carlsen forlèt bordet, medan dåverande verdseinar Garri Kasparov blir sitjande åleine igjen og tenkje så det knakar.

Det norske supertalentet tek seg tid til å kikke på dei andre partia i hurtigsjakkturneringa og går roleg tilbake til brettet når han høyrer at Kasparov endeleg gjer eit trekk.

Klippet av den historiske hendinga har blitt ståande igjen som eit av mange bevis på Carlsens briljans og talent, og går stadig vekk viralt på internett.

Seinast førre veke då Elon Musk oppdaga videoen på kontoen Historic Vids på X. Musk, som er sjef for X og ein av dei rikaste mennene i verda, nøgde seg med å kommentere med ein flamme-emoji.

Klippet har i skrivande stund 15,5 millionar visningar og fleire enn 115.000 likarklikk.

Sjå dokumentaren her:

SJÅ DOKUMENTAREN: Magnus Carlsen: Prinsen av Sjakk. Du trenger javascript for å se video. SJÅ DOKUMENTAREN: Magnus Carlsen: Prinsen av Sjakk.

– Gøy at Musk kommenterer

Dette er ikkje første gong at Øyvind Von Doren Asbjørnsen opplever at andre brukar klipp frå dokumentaren hans «Prinsen av sjakk» utan løyve. I byrjinga prøvde han å halde kontroll på det, men oppgåva viste seg umogleg.

– Å stoppe spreiinga av filmen vart som å hogge hovudet av eit troll, – hogga du av eitt hovud, så dukka det berre opp tre nye. Klippet har jo no blitt delt og vist millionar av gongar på sosiale medium. Det er greitt, for det er jo unike historiske bilete. Eg synest det berre er gøy at Elon Musk og mange andre berømte personlegdommar likar og kommenterer klippa, fortel han til NRK.

LYKKETREFF: Dokumentaren «Prinsen av sjakk» vart ein stor suksess for regissør, Øyvind Von Doren Asbjørnsen. I seinare tid har klipp frå dokumentaren fått eit nytt liv på internett. Foto: PRIVAT

– Kvifor trur du at klippet har blitt så populært?

– Det er noko med den vesle guten mot den store meisteren. Kasparov hadde jo ein skremmande personlegdom og psyka ned motstandarane. Så når Magnus på 13 år spelar mot den rutinerte verdsmeisteren, får du den klassiske underdog-historia.

Dette imponerte mest med unge Carlsen

Russiske Kasparov er ingen kven som helst i sjakken. Når folk diskuterer kven som er den beste sjakkspelaren i historia, er det ofte Kasparov og Carlsen det står om.

Situasjonen var ein heilt annan i 2004, då dei møttest for første gong. Kasparov hadde vore verdsmeister mellom 1985–2000 og var den høgast rangerte spelaren i historia (2851 ratingpoeng) på det tidspunktet.

LEGENDEMØTE: Magnus Carlsen, her 13 år, har sidan passert Kasparov som den høgast rangerte sjakkspelaren i historia. Foto: NTB

Difor lét Von Doren Asbjørnsen seg forbløffe over kor samla og fokusert vedunderbarnet var i møte med legenda.

– Han ville veldig gjerne spele mot Kasparov som var den største sjakkspelaren i historia. Så eg vart veldig imponert over at Magnus greidde å halde hovudet kaldt og spele like bra som Kasparov. Det var ei stor oppleving å vere vitne til noko så historisk og ikkje minst få fanga det på film, seier ålesundaren.

Gamletrenar, Simen Agdestein, fortalde den gongen til VG at 13-åringen hadde giganten heilt i kne, men måtte konstatere at sigeren glapp på tidsnød. I det neste partiet vart det tap.

Sjakkommentator, Torstein Bae, framhevar den sigershungrige viljeskallen som det mest oppsiktsvekkjande ved Carlsen.

– Det er svært sjeldan Kasparov møter barn i ein reell tvikamp i ei seriøs turnering. Dei fleste ville sitte som eit ospelauv og riste av nervøsitet når ein får sjansen mot einaren til sjakken. Magnus derimot har sjølvtillit til å klare å klare remis og vere tydeleg irritert når han tapar til slutt, seier Bae.

ROLLEBYTE: Kasparov (til venstre) var sjølv van til å vere vedunderbarnet som utfordra den etablerte eliten. I oppgjeret mot Carlsen var rollene reverserte, og han vart sitjande ein smule nervøs over å kunne bli den vaksne taparen. Foto: Rob Taggart / AP

Etter partiet sa Carlsen ergerleg til seg sjølv at han spelte som eit barn. Å ikkje vere fornøgd med godt nok, men stadig jakte på siger trur Bae kan vere nøkkelen til Carlsens suksess.

– Andre er tilfreds med bra resultat og spele remis mot dei beste, men det er ikkje nok til å bli den aller beste.

Audmjuka av Carlsen

Rettane til dokumentarane vart selde til TV-kanalar verda rundt, dermed har det vore nokre kroner å tene for filmskaparen.

– Kva var det som fascinerte deg mest i møtet med Carlsen?

– Det var at han var så dedikert, og ikkje minst minnet og kreativiteten. Det kom så enkelt og naturleg for han, seier han.

Og fortel om då han var så heldig å få eit parti mot den kommande verdsmeisteren under filminnspelinga.

– Han syntest det var kjedeleg å sitje og vente, så han spurde meg om vi kunne ta eit parti. Eg sa at det ikkje var noko vits, du kjem jo til å slå meg uansett.

– Så seier han at han kan spele utan springarane. Då tenkte eg at no skal eg setje guten på plass. Men han gjorde det til terrengfordel å ikkje ha springarar, og slo meg til slutt rimeleg enkelt, fortel Von Doren Asbjørnsen, som beskriv seg sjølv som ein hobbyspelar.