Madelen (21) seier ho vart straffa med matnekt – storlag svarer på alvorlege skuldingar

Sommaren 2022 signerte Holme for den spanske storklubben Levante. Bergensaren hadde imponert for Toppserie-klubben Arna Bjørnar, og ønskte å prøve noko nytt. Sjølv om fleire europeiske klubbar var interesserte, ville ho til Spania.

– Det var veldig bra i starten, seier Holme til NRK.

21-åringen imponerer innleiingsvis etter overgangen. I forsesongen skårar ho to mål på dei to første kampane sine, mellom anna mot topplaget Real Sociedad i ein cup før sesongen.

Men raskt skulle eit brutalt regime snu inntrykket på opphaldet.

– Alt skjedde ganske fort. Eg har aldri vore borti det før. Det var ikkje noko gøy i det heile teke. Det kjendest som dei tok heilt kontroll over deg. At du ikkje fekk gjort det som var rett for kroppen din, seier Holme.

Bergensavisa har tidlegare omtalt saka.

FEKK DET TØFT: Holme meiner ho tilpassa seg kulturen i Spania raskt, men tilværet skulle etter seiande etter kvart bli brutal. Foto: FOTO: JAVIER MINGUEZ

– Hengde opp vekta til spelarane

21-åringen seier treningsmengda i den spanske klubben var stor, og fokus på vekt og kropp: Nesten endå større.

Det kosta.

– Dei vog oss ofte kvar dag og hengde opp lister med vekta til spelarar i garderoben, synleg for alle. Dei tok frå meg mat òg, seier Holme og har ei historie frå ein frukost friskt i minne.

Holme fekk seg eit sjokk då dei tok maten frå henne.

– Det var ikkje greitt og dei tok maten frå meg. Det var ein fryktkultur når det gjaldt mat. Så vart ein straffa deretter viss dei ikkje var fornøgd med korleis du var. Det gjaldt ikkje for alle, held bergensaren fram.

– Kva vart ein straffa med?

– Det var ekstratrening. Veldig tung ekstratrening. Eg vart overtrena, svarer ho.

KANTSPELAR: Holme beskriv seg sjølv som teknisk og god éin mot éin. Ho trudde spansk fotball ville passe henne bra. Foto: FOTO: JAVIER MINGUEZ

Mista menstruasjonen

Holme seier ho kjende seg veldig bra i starten og bygde meir musklar. 21-åringen vart ifølgje henne sjølv beskrive som ein av dei best trena i klubben.

Men regimet tærte på over tid.

Dei to siste månadene i klubben rasa ho ned i vekt, seier ho sjølv. Ekstremvarme opp mot 50 grader i Spania og eit rom utan aircondition, som klubben etter seiande ikkje ville hjelpe med, bidrog òg til å gjere vondt til verre.

– Det kjendest ikkje så bra. Eg var mykje meir slapp. Overraskande nok klarte eg å halde treningsnivået oppe, men du kjende at det tærte på kroppen.

Éin dag skjønte ho at noko var alvorleg feil.

– Du skjønner at det er noko gale når du mistar menstruasjonen, og har eit vekttap på 14 kilo på to månader, den siste tida av opphaldet. Det er ein indikasjon på at kroppen ikkje er i balanse.

Holme meiner at det var fleire ting som var uprofesjonelt i klubben. Summen av alt gjorde at ho rett før nyttår terminerte kontrakten og flytta heim til Noreg. Ho hadde fått nok.

– Det var kroppsfokuset som var det verste – avstraffinga.

NRK har førespegla kritikken overfor Levante. I eit svar skriv dei at tilnærminga deira til vekt og feittprosent er lik alle idrettar.

– Det handlar om å halde utøvaren i gode muskelmasse- og feittverdiar både for utvikling av optimale idrettsprestasjonar og for å unngå skadar og halde oppe ein optimal helsesituasjon.

Vidare grunngir dei vektkontrollen med mellom anna førebygging av overtrening og skadar. Dei skriv òg følgjande om trenarane sin interesse av vekta til spelarane.

– Målet til trenarane er ikkje at fotballspelarane skal ha lågast mogleg vekt, men heller at dei skal ha idealvekta si for utøving av sporten, både på nivået med best mogleg yting og minst sannsyn for å lide av ein skade eller helseproblem. Helsekontrollen blir utøvd av legetenesta.

Til slutt nektar dei for fryktkultur rundt ernæringa til idrettsutøvarane sine.

– Fryktkultur

– Sa du nokon gong frå om desse problema du nemner?

– Eg tok det opp med laget, men dei frykta posisjonane sine så ingen sa ifrå. Det var ikkje lett å formidle noko for ingen kunne engelsk. Ingen snakka til deg. Eg prøvde så godt eg kunne med nybyrjar-spansken min. Dei snakka berre spansk på feltet òg.

Holme meiner ho tok nivået i klubben lett og beskriv kjensla som «herleg». Det var godt å få stadfestinga på at ho tok nivået i ein av dei beste ligaene i verda, tenkte ho. Situasjonen var likevel ikkje levbar.

– Eg ville ikkje vere ein del av eit sånt regime. Det eit var ikkje bra. Det er derfor eg har valt å fortelje om dette. Eg ville ikkje at andre skal komme i same situasjon og ønskjer å vere open om kva ein kan møte. Det er viktig at vi kvinner tør å seie frå når vi står midt oppi noko vi ikkje meiner er rett. Det er for mange alvorlege tilfelle av eteforstyrring i toppidretten og eg ønsket ikkje å bli ein av dei. Eg har optimal ekspertise på område, i nær relasjon og veit kva det kostar i livet.

No står 21-åringen utan klubb og er heime i Noreg for å trene. Ho beskriv forma som god, og kjenner at ho er tilbake på det nivået ho var før den tunge tida i Spania.

– No er det berre prøve å finne det som er best. Eg ønskjer å komme til ein klubb som ser ferdigheitene mine, x-faktor som venstrefoten, dribleferdigheitene og farta. Ho er open for klubbar i både Noreg og Europa, seier ho om det kommande klubbvalet.