Lyseklosters protest avvist

Toni Kroos legger opp etter EM

Den tyske fotballspilleren Toni Kroos skriver på Instagram at han legger opp etter sommeren EM.

34-åringen startet seniorkarrieren i Bayern München, hvor han var med på å vinne Bundesliga tre ganger, samt Mesterligaen og klubb-VM én gang.

Sommeren 2014 var han så med på det tyske laget som tok VM-gull. Samme sommer signerte han også for Real Madrid. Der har han vunnet den spanske ligaen fire ganger, Mesterligaen fire ganger og klubb-VM fem ganger.

– Jeg har alltid sagt at Real Madrid blir den siste klubben min. Jeg er glad og stolt over at jeg har funnet den riktige timingen for den avgjørelsen, skriver Kroos på Instagram.

– Ambisjonen min var alltid å avslutte karrieren på topp, skriver Kroos, og legger til at alt nå handler om å vinne Mesterligaen med Real Madrid en siste gang. I finalen 1. juni møter de Borussia Dortmund.