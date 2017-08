Langrennsdamene varsler at de vil bryte Tour de Ski

– Jeg har ikke noen store tanker om at jeg skal fullføre Tour de Ski, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til NRK.

VIL HELST IKKE: Om Astrid Uhrenholdt Jacobsen fikk bestemme selv, så hadde hun ikke gått Tour de Ski. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Hadde Jacobsen fått bestemme selv hadde hun heller trent under Tour de Ski-perioden, som er bare en måned før OL i Pyeongchang sparker i gang.

– Jeg har lyst til å si nei, men jeg tror jeg må gå fordi det kommer til å bli et viktig uttaksrenn. Med mindre jeg liksom bryter lydmuren før jul, og går så fort at det ikke er noen tvil, så må jeg nok starte for rett og slett å bli tatt ut til OL, sier Jacobsen, som nå er på samling med landslaget på Sjusjøen.

Bjørgen og Falla: – Nei

Å gå Tour de Ski og å prestere i et påfølgende mesterskap, er noe langrennsdronning Marit Bjørgen ikke har gjort.

Dersom alt går etter planen så blir det ikke noen tour på henne.

– Så lenge ting fungerer bra, og jeg går bra før jul, så blir det ikke Tour de ski. Da blir det noen renn før jul og noen etter jul og et høydeopphold før OL, sier Bjørgen.

GÅR IKKE: Maiken Caspersen Falla har ingen plan om å gå hele Tour de Ski før OL. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Maiken Caspersen Falla har som Bjørgen ofte prioritert knallhardt før mesterskap, og har dermed ikke gått Tour de ski.

– Jeg har aldri syntes at det er noen god idé å gå Tour de ski. OL er det største for de aller fleste, mens VM nok kan måle seg med Tour de ski for noen.

– Tour de Ski blir nok litt redusert i år på grunn av OL, og på grunn av at det er en litt annerledes sesong, sier Falla.

Weng: – Vil spare krefter

VANT I FJOR: Heidi Weng vil aller helst spare krefter til når det virkelig gjelder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fjorårsvinner Heidi Weng er også usikker på om hun vil delta i årets versjon av løpet.

– Hvis jeg er i veldig god form før jul, så vil jeg kanskje ikke gå så mange skirenn i Tour de Ski. Jeg vil heller spare kreftene til når det gjelder. Hvis jeg har en trå start så er det greit å få en gjennomkjøring, sier Weng.

Også Kathrine Harsem og Ingvild Flugstad Østberg er usikre på om de vil fullføre den flere dager lange konkurransen.

Landslagstrener Roar Hjelmeseth sier at de fleste av langrennskvinnene likevel må regne med å gå touren. Men også han tror det vil bli færre i årets konkurranse.

– Hvor mange som går monsterbakken til slutt det vet vi ikke ennå, men det er sannsynlig at det blir færre enn det som har vært før. Det vet vi av erfaring at hvis man går hele, så tar det lang tid før man har restituert seg, sier Hjelmeseth.