Kulturministeren ber idretten ta regninga etter sykkel-VM

Staten har bevilget 52 millioner kroner til et sykkel-VM i Bergen, et mesterskap som styrer mot underskudd.

Onsdag sa kulturminister Linda Hofstad Helleland til NRK at de ikke vil bidra med mer penger til arrangementet.

– Nå regner jeg med at idretten sammen med sykkelforbundet gjør opp regninga og ser hva de kan gjøre bedre til neste gang, sier hun.

Dermed ber hun idrettspresident Tom Tvedt involvere seg i saken. Norges idrettsforbund vil overfor NRK ikke kommentere om det er aktuelt å ta av idrettens penger for å dekke et eventuelt underskudd etter sykkel-VM, og nå vil de ta en prat med Helleland, for å avklare hvem som må betale for sykkelfesten i Bergen.

– Idrettsforbundet velger å ikke kommentere Hellelands uttalelser. Isteden har man tatt initiativ til en dialog med Kulturdepartementet om utfordringene knyttet til sykkel-VM, og de bevilgningene som er blitt gjort over statsbudsjettet til sykkel-VM i Bergen og til sykkelforbundet, sier kommunikasjonssjef i Idrettsforbundet, Niels Røine til NRK.

Varslet underskudd

I en artikkel i Bergens Tidende torsdag kommer det frem at sykkelpresident og daglig leder for Bergen 2017 AS, Harald Tiedemann Hansen, i et notat i sommer varslet at sykkel-VM gikk mot et underskudd på 15 millioner kroner.

VARSLET UNDERSKUDD: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen forutså et underskudd på 15 millioner kroner to måneder før sykkel-VM. Foto: Even Norheim Johansen

I notatet 13. juli skrev Tiedemann Hansen og styreleder i Bergen 2017 AS, Mona Hellesnes: «Resultatmessig ser prognosene ikke særlig lovende ut og vi kan fort få et underskudd på rundt 15 millioner kroner.»

Tiedemann Hansen uttalte imidlertid offentlig at VM kunne gå i null.

Helleland krevde i intervjuet med NRK onsdag mer åpenhet knyttet til sykkel-VM.

– For mesterskap, både med tanke på tildeling og gjennomføring, er det helt nødvendig at befolkningen har tillit til at ting foregår på en ordentlig måte, og åpenhet er eneste måten å få det til å skje på.