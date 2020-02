Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Eg føler ikkje berre at eg skuffa meg sjølv, men eg øydelegg touren for hans del også. Det er forbanna surt.

Sjur Røthe var den som rykka først i den 34 kilometer lange fellesstarten i Meråker. Bolsjunov følte på, medan Pål Golberg vart hengande etter.

Stikk i strid med det som var eigen taktikk på førehand.

IRRITERT: Sjur Røthe slaktar eigen taktikk i fellesstarten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har ein plan, og det er å vinne touren som lag. For det andre skal vi snakke saman undervegs. Pål gir beskjed om at eg kan dra, og han følte seg pigg. Eg spør ikkje to gonger, så då sette eg fart, og då ser eg at Bolsjunov kjem opp.

Russaren ville ha nordmannen til å dra, men det nekta Røthe.

– Då sa eg: Beklagar, Golberg leder touren. Då skjønte han det greitt. Han vart skuffa over at eg ikkje drog, men veit ikkje om det var ei ekstra vitamininnsprøyting, og dei andre må sleppe til slutt.

– Det er ein fadese frå mi side. Eg øydelegg ikkje berre for meg, men Pål også.

– I dag knuste han alle i heile verda.

Russarane hadde suverene ski og slo knockout på sine norske motstandarar på den 34 kilometer lange fellesstarten i Meråker.

– Det er helt tullete det han gjer her, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Mot slutten rykka han frå og den eine nordmannen etter den andre måtte sjå at den russiske ryggen forsvinne.

Fem nordmenn spurtet om de to siste pallplassene

– Han tok ikkje rotta på oss, han berre gjekk rett og slett frå oss. I dag knuste han alle i heile verda. Det han gjere i dag er enormt imponerande, seier den norske trenaren Eirik Myhr Nossum.

Johannes Høsflot Klæbo gjekk inn til 2.-plass nesten 52 sekund bak russaren. Emil Iversen tok 3.-plassen.

– Eg prøvde å vere litt kynisk oppe ved der vi snudde. Eg syns det gjekk meir enn fort nok oppover. Eg prøvde å halde igjen litt der, for å ha meir å gå med på slutten. Men han i fronten der er det lite å gjere med, sa Klæbo.

Og han trur det er vanskeleg for nordmennene å hente tilbake Bolsjunov sitt forsprang.

– Eg trur det ser vanskeleg ut å gjere noko med han. Sånn han går no, så er det vanskeleg. Vi gjere så godt vi kan. Eg såg Sjur prøvde, men fekk det tøft. Det er litt kjipt.

Overtek leiinga i touren

Pål Golberg som leia touren før dette rennet kom i mål på ein 12.-plass og måtte dermed gi frå seg samanlagdsigeren.

– Det gjekk bra veldig lenge. Så vart det gått frykteleg fort opp til bonussekundane. Etter det prøvde eg kanskje litt for lenge. Eg var ikkje god nok.

– Touren er avgjort, men det er plassar å kjempe om bak. Laurdag må eg gjere det bra, det håpar eg at eg gjer, konkluderte Golberg.

Fekk stav i andletet

Sjur Røthe hang på ryggen til russaren, då staven (sjå video) til Bolsjunov trefte vossingen mitt i andletet.

– Brilleglaset rauk, men det er sånt som skjer. Heldigvis hadde eg brille på. Det må nok bytast eit glas etter kvart, sa Røthe til NRK etter rennet.

31-åringen kan nok prise seg lykkeleg over at han hadde briller på. Det er heller ikkje første gong dette skjer.

Under NM tidlegare i år vart Julie Myhre også redda av brillene, då Maiken Caspersen Falla stakk ho i andletet med staven.

Den første stavdramatikken oppstod tidleg i løpet. Aleksandr Bolsjunov knakk staven. Det mest oppsiktsvekkande var likevel at lagkompis Denis Spitsov gav frå seg sin eigen stav til verdscupleiaren og måtte sjølv gå fleire hundre meter med berre ein stav.