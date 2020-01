Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Foran gikk norgesmester Maiken Caspersen Falla og ante fred og ingen fare.

– Det betyr så utrolig mye for meg akkurat nå. Jeg har hatt mange NM med stang ut og i tillegg en sesong der jeg har vært syk fire ganger på fire måneder.

– Jeg går på et oppløp og folk kommer bakfra i høy fart bak. Jeg bruker aldri å få det til, men i dag kom de ikke. Hva skjedde?, spør Maiken Caspersen Falla.

Det som skjedde var at Falla stakk sin nærmeste konkurrent i ansiktet med staven.

Staven traff regionsløper Silje Myhre (23) i det hun skulle gå ut på siden av landslagsløperen.

– Jeg får staven i brillene så det var bra jeg hadde på glass, sier Myhre om dramatikken.

KNEKK!: Her brekker staven til Julie Myhre (midten) rett før mål på NM-sprinten. Ane Appelkvist Stenseth (t.v.) passerer og tar sølvet, mens Maiken Caspersen Falla (t.h.) tar gullet. Myhre blir også tatt igjen av Mathilde Myhrvold som tar bronsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Gikk bevisst til høyre

23-åringen fortsatte spurten, men da hun så på direkten skulle bytte spor brakk hun sin egen stav. For bakfra kom Ane Appelkvist Stenseth i full fart og dermed var det ikke plass til verken Myhre eller staven.

Med andre ord: Det var fullt kaos bak en uvitende Falla.

– Det ble veldig trangt. Når jeg skal velge korridor har jeg lyst til å gå til høyre for jeg har sett at det går raskere der, men der kommer Ane (Stenseth). Og så brekker jeg staven, sier Myhre skuffet.

23-åringen går for Team Veidekke og har aldri før tatt medalje i senior-NM. Hun har aldri før ligget så bra an som hun gjorde inn på oppløpet fredag, men så ble hun altså felt av kaoset.

UHELDIG: Regionsløper Julie Myhre (23) var mistet en gyllen sjanse til å ta sin første NM-medalje da hun brakk staven på oppløpet i sprintfinalen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skværet opp

Konsekvensen ble at Ane Appelkvist Stenseth tok over sølvplassen, mens Mathilde Myhrvold (22) tok en overraskende bronse.

– Målet mitt var å komme til finalen, så det å klatre opp på pallen er veldig stort. Det var tøft og det blir litt kluss, men jeg hadde en bra spurt, sier Myhrvold.

Julie Myhre leder Skandinavisk Cup og kjemper om en plass på laget som skal gå den splitter nye Ski Touren fra Sverige til Norge i starten av februar. Nå spørs det hva fraværet av en medalje på NM-sprinten har å si for hennes sjanser i landslagstroppen.

– Jeg har vist positive tendenser i hele dag så jeg vet ikke om det (stavbrekket, journ.anm.) blir skjebnesvangert for Ski Touren. Det ryker en stav for alle en eller annen gang, og i dag var det min tur, sier Myhre og forteller at hun har skværet opp med Stenseth.

– Det er sånn som skjer og vi snakket sammen etterpå, så det er ingen sure miner.