Knallhard kritikk mot kulturministerens redningspakke

– Vi er bekymret for at hverdagsidretten blir den store taperen, sier Magne Brekke.

Han er generalsekretær i Oslo Idrettskrets, og retter krass kritikk mot Kulturdepartementets kompensasjonsordning. Den dekker tapte billettinntekter og deltakeravgift, og gir sårt tiltrengte midler til idrettslag som har måttet avlyse arrangementene.

Som følge av forbudet mot organisert idrett lider norsk idrett store tap, og for mange er dette redningen. Men ikke alle.

Breddeklubbene NRK har snakket med tjener mye på salg av vafler, kaffe og andre kioskvarer. Det dekkes ikke.

– Når man kommer med en så romslig pakke er det undring over at den ikke dekker de økonomiske tap som er en direkte konsekvens av forbudet som foreligger, sier Brekke.

KRITISK: Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Hva burde myndighetene gjort?

– Det burde vært en mye bredere definisjon av hva slags tap som kan dekkes. Det burde være alle tap et idrettslag har.

Idrettslag fortviler

På Furuset i Oslo møter NRK Vidar Noreng og Liv Bentsen Nesje. Idrettslaget har stengt ishallen, håndballhallen, tennishallen og fotballanlegget. De har permittert flere av sine ansatte, men det er ikke nok.

– Vi har 600.000 i tapte leieinntekter og 1,1 millioner i faste kostnader. Det omfattes ikke av kompensasjonsordningen, og det er ingen signaler om at det kommer noe mer, sier daglig leder Vidar Noreng.

Idrettslaget er viktig for lokalmiljøet øst i Oslo. Om de ikke skulle overleve koronakrisen, mister mange barn og unge tilbudet.

– Vi skulle gjerne hatt gratis aktivitet for ungene, men det koster mye å drifte anlegg og ha kompetente voksne som tar vare på dem. Det må betales. I området er det mange som bor trangt og det er mange store familier. De har behov for å bli tatt vare på, så vi må være klare med en gang dette løser seg opp, sier styreleder Liv Bentsen Nesje.

Et par kilometer nordvest holder SF Grei til. De skulle ha arrangert cup i helgen, men den er avlyst.

Idrettslaget kan få tilbake penger for tapt deltakeravgift, men det utgjør ikke mye av inntektene.

Ifølge Sondre Moripen, arrangementsansvarlig i klubben, taper de flere 100.000 på at kiosken er stengt fram til 30. april.

– Helgens turnering og kiosk er det mest vesentlige. Det genererer størst inntekt for oss som klubb. Det er en utfordring for oss, på vårt nivå er ikke billettinntekter en stor del, men kiosken er åpen hele tiden. At det ikke er kompensasjon for det gjør det vanskelig for oss, sier Moripen.

VIKTIG: Kiosken på Greibanen er stengt. Det koster SF Grei mye penger. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Hørte på kulturministeren – får ikke penger

Problemet er velkjent for kulturminister Abid Q. Raja (V). I mars uttalte han til NRK «foreldre som har barn i idretten, er med på å drive kostnadene opp. Min oppfordring til idrettsforeldre er at vi må bidra til å holde kostnadene nede.»

De som lyttet til kulturministeren får ikke hjelp. Arrangørene som holder deltakeravgiftene nede, og prøver å tjene på kiosksalg, sørger krisen for svært reduserte inntekter og som ikke omfattes av kompensasjonsordningen.

– Det slår jo veldig feil. Det å delta skal være så billig som mulig. Mange strekker seg for å gjøre deltagelsen billig, mens man tjener penger på vafler og kiosk. Så det er egentlig en tabbe av dem som har budsjettert med lave deltagerinntekter, sier Magne Brekke.

– Det er derfor vi har sagt at de skal beholde den støtten de har fått, selv om arrangementene utgår. Det gjelder frivillig sektor, kultur og idrett. På toppen av det skal de få dekket bortfall av billettinntekter. Det vil kompensere en del for det, sier Raja til NRK.

– Er du enig i at denne pakken først og fremst gjelder de store arrangørene – ikke de små?

Vi har en forståelse for at ikke alle blir omfattet av alle ordningene. Vi har også forståelse for at festivaler ikke får dekket av ølservering som uteblir, på samme måte som at vaffelsalg uteblir. Vi vil ikke klare å kompensere krone for krone. Vårt mål er å stille til rådighet så mye midler at sektoren overlever korona, slik at vi har idrett, kultur og frivillighet overlever, slik at alle har et tilbud å gå tilbake til, svarer Raja.

KULTURMINISTER: Abid Q. Raja (V). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hva med dem som drifter egne idrettsanlegg, som har store driftsutgifter, men ingen inntekter?

– Vi ser at kontantstøtteordningen som vi har laget ikke treffer ideell sektor, kultursektor eller idrettssektor på samme måte. Derfor har Stortinget bedt regjeringen om å se på hvordan de kan ivaretas. Det arbeidet er vi nå i gang med.

STENGT: Kiosken i Furuset Forum er stengt. Salg av vafler, kaffe og andre kioskvarer omfattes ikke av kontantstøtteordningen til idrettslag. Foto: ROY PETTERSEN

På Furuset aner de ikke om de kommer til å få dekket kostnadene. Grei frykter at de må kutte i tilbudet til barn og unge hvis de ikke får dekket kostnadene.

– Det kan se ut som det har gått litt fort i svingene når forskriften har blitt slik at det bare gis kompensasjon for en liten del, vi ser at noen vil få nesten hundre prosent kompensasjon, mens andre ikke vil få noe – og jeg tror ikke det var den politiske intensjonen. Så vi ber jo om at denne ballen sendes tilbake til Stortinget og at man kommer opp med en ny og bredere pakke, som kommer det brede lag av idrettslag til gode, sier Magne Brekke i Oslo Idrettskrets.