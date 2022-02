For Norges store sprintkonge måtte nemlig se seg slått av franske Lucas Chanavat og Sergej Ustjugov i prologen.

– Vi skal ikke fortvile over at Chanavat er foran. Jeg har sett Klæbo bedre, jeg har sett ham sprudle mer, men dette skal holde til å kjempe om et olympisk gull, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn idet Klæbo skled over målstreken 1,71 sekunder bak franskmannen.

Beskjeden norsk prologinnsats

GA ALT: Johannes Høsflot Klæbo, her under tirsdagens prolog i OL-løypene i Kina. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Trønderen har naturligvis alles øyne rettet mot seg på tirsdagens sprint. Etter 40. plass, hele ni minutter bak tremilsvinner Aleksandr Bolsjunov sist søndag, er det store spenningsmomentet om Klæbo klarer å slå tilbake på første forsøk. Han virker i hvert fall å ha ristet av seg skuffelsen fra helgen.

Bak Klæbo ble den norske innsatsen under forventning basert på tidligere sprinter i fristil. Håvard Solås Taugbøl ble nymmer syv, nesten fem sekunder bak Chanavat. Pål Golberg og Erik Valnes ble henholdsvis nummer 14 og 15, drøye 6,5 sekunder etter franskmannen.

Kvartfinaler sprint menn: Ekspandér faktaboks Heat 1: Sergej Ustjugov, Johannes Høsflot Klæbo, Renaud Jay, Oskar Svensson, Ben Ogden, Anton Persson.



Heat 2: Lucas Chanavat, Federico Pellegrino, Marcus Grate, Michal Novak, Valerio Grond, Davide Graz.



Heat 3: Richard Jouve, Håvard Solås Taugbøl, Johan Häggström, Kevin Bolger, Ludek Seller, Luke Jager.



Heat 4: Qiang Wang, Artjon Maltsev, Lauri Vuorinen, Pål Golberg, Erik Valnes, Raimo Vigants.



Heat 5: Ondrej Cerny, Aleksandr Terentjev, James Clinton Schoonmaker, Jovian Hediger, Joni Maki, Maciej Starega.

– Man blir kvalm, varm, kald og varm

På damesiden kvalifiserte også alle de norske seg til kvartfinalene som begynner klokken 11:30 tirsdag. Men det ble en brutal opplevelse for enkelte. Blant annet Lotta Udnes Weng, som ble nummer 23 i prologen.

SLET: Lotta Udnes Weng, her underveis i prologen i OL-løypene i Kina. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det var brutalt. Noe av det vanskeligste jeg har gjort i hele mitt liv, innleder Udnes Weng overfor NRK etter prologslutt.

Hun fortsetter:

– Det går greit til å begynne med, men de minuttene etterpå er helt forferdelig. Man blir kvalm, varm, kald og varm. Det er nesten som en influensafølelse når man går i mål her.

Kvartfinaler sprint damer: Ekspandér faktaboks Heat 1: Jonna Sundling, Rosie Brennan, Julia Stupak, Anamarija Lampic, Dahria Beatty, Caterina Ganz.



Heat 2: Maja Dahlqvist, Tiril Udnes Weng, Natalia Neprjajeva, Tereza Beranova, Greta Laurent, Laurien van der Graff.



Heat 3: Nadine Fähndrich, Anna Dyvik, Victoria Carl, Maiken Caspersen Falla, Katri Lylynperä, Lucia Scardoni.



Heat 4: Jessie Diggins, Emma Ribom, Katerina Janatova, Jasmi Joensuu, Pia Fink, Lotta Udnes Weng.



Heat 5: Sofie Krehl, Veronika Stepanova, Jasmin Kahara, Julia Kern, Alina Meier, Mathilde Myhrvold.

Sundling overlegen

Dameprologen huskes best for Jonna Sundlings knock out på resten av feltet. Den regjerende svenske verdensmester var soleklart best og gikk inn til en tid hele 5,8 og 6,6 sekunder foran amerikanske Rosie Brennan og sveitsiske Nadine Fändrich.

Storfavoritt Maja Dalhqvist maktet ikke mer enn sjette beste tid på prologen. Det var ni sekunder opp til prologvinner Sundling.

For de norske ble det en prolog på det jevne. Tiril Udnes Weng viser at hun kan komme til å takle forholdene bra. Hun ble nummer syv i prologen, mens Maiken Caspersen Falla og Mathilde Myhrvold ble henholdsvis nummer 16 og 19.