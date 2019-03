Klæbo og Sundby måper over Bolsjunov: – Vi glemmer helt at han er 22 år 

Martin Johnsrud Sundby ble nummer to bak russeren under 15 kilometeren intervallstart i fristil søndag. Han satt i lederstolen frem til Bolsjunov krysset målstreken som siste startende. Den viste at Sundby var slått med 8,9 sekunder. Seiersmarginen tok Bolsjunov på de siste fem kilometerne.

Det var et råsterkt løp.

Bolsjunov brølte alt han maktet i målområdet. Det betydde åpenbart mye. Da ruslet Sundby – slik bildet over viser – bort til sin russiske overmann. Røa-løperen brukte begge armene og bøyde seg opp og ned med overkroppen for å markere at han hyllet og hedret den russiske vinneren.

– Vi glemmer at han er 22 år gammel. Han går løp som om han skulle være 28 eller 29 år. Som om han skulle vært på toppen av karrieren. Det er eksepsjonelle skirenn han går om dagen, sier Sundby – og påpeker at seieren på 15 kilometeren i Falun er «greit» å få til i den alderen.

– Men å gå femmiler som han gjør om dagen er ganske vilt i en alder av 22 ...

– Kan ikke snakke om det

Da Sundby ble spurt om hvordan det kommer til å bli å forholde seg til Bolsjunov de neste fem årene, begynner han først å le.

– Jeg kan ikke snakke om det. Jeg gir meg, sier Sundby – og smiler enda litt til.

– Det er helt vanvittig. 22 år. Vinner femmil, gjør det bra i sprint og vinner det som er. Det er så imponerende. Han behersker jo alt. Det er det som er så rått. For tre helger siden ble han nummer to i VM på femmil, så vinner han femmil i Kollen, og så vinner han her igjen ... sier Didrik Tønseth, som ble nummer tre i rennet i Falun søndag.

NRK-ekspert Fredrik Aukland sier følgende om det Bolsjunov får til om dagen:

– De norske gutta må trene, for det gjør han også. Han behersker mange forskjellige distanser. Det er fremtidens løper. Det vi har sett av ham er bare begynnelsen.

Sterk i hele vinter

Bolsjunov har levert toppresultater helt siden han stilte i verdenscupåpningen i Ruka i november. Siden har han omtrent gått alt. Han bevilget seg en helg fri da verdenscupen var i Dresden etter Tour de Ski.

I VM i februar/mars tok han fire sølv, før han fulgte opp med en imponerende femmil i Holmenkollen helgen etter. Der de norske løperne føler at de har fått en utladning etter VM, innrømmer Bolsjunov at gullet som uteble i mesterskapet gjør at han fortsatt er sulten.

Men han ble også spurt om hvordan han orker å stille opp på alt og likevel klarer topplasseringer.

Bolsjunov svarer på dette spørsmålet at hvem som helst er velkommen på russernes treningssamlinger på sommeren.

– Der kan dere se hva slags trening vi gjør. Den er virkelig hard. Det er derfor jeg har nok «power» på slutten av sesongen, sier Bolsjunov.

Han fikk deretter spørsmål om Johannes Høsflot Klæbo noen gang kommer til å slå ham på distanse.

– Hvis det fortsatt er 50 kilometer på programmet, så vil han nok ikke slå meg på det, sier russeren og gliser godt.

Klæbo har utkjempet en rekke dueller med Bolsjunov de to siste sesongene. Nå har de to en intens kamp om å ta hjem den «gule trøya», eller sammenlagtseieren i verdenscupen. Det hele avgjøres kommende helg i canadiske Québec.

Han går enda lengre enn Sundby når det gjelder å spå Bolsjunovs dominans i årene som kommer.

– På distanse er han best. Nå begynner han å gå fort i sprint også. Det begynner å bli vanskelig å slå ham. Den gule trøya kommer til å bli vanskelig i alle år, i år er kanskje den eneste sjansen jeg har til å ta ham. Vi må prøve å utnytte den muligheten i Canada til helgen.