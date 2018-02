Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg har aldri hatt så mye nerver som i dag, det har vært brutalt, forteller Sundby til Eurosport.

Han prøvde å støtte seg på Johannes Høsflot Klæbo, som har virket utilnærmelig hittil i OL. Men der var det ikke mye hjelp å få.

– Johannes var jo like nervøs. Men det er fantastisk at vi skulle klare det, sier Sundby.

Klæbo selv ble sendt ut i tet på slutten, men var langt fra sikker på seier. Også der har det vært mye nerver, selv om lagsprinten var hans tredje løp i OL.

– Jeg tror det skal bli bedre for hver gang, men det blir jo ikke det. Brødskivene er som lim på morgenen. Og jeg var så nervøs på slutten. Jeg var så stiv på slutten, sier han.

– En overlegen triumf, det er en taktisk triumf for Norge. Strålende løst, de kunne ikke ha gått bedre, sa Jann Post.

Det er Klæbos tredje gull i mesterskapet. Sundby står med to gull, på begge stafettene.

– Fy f ... det var deilig, ropte Sundby i målområdet etter at gullet var i boks.

NRK-ekspert Fredrik Aukland mener de norske guttene hadde et perfekt løpsopplegg.

– Det er veldig imponerende, det er veldig bra taktisk at Klæbo stikker på den nest siste runden. Martin skal ha all honnør, og bruker muligheten veldig godt. Han gir Klæbo en fantastisk mulighet til å avgjøre det. Det mest spennende var om han skulle holde seg på beina. Et perfekt løpsopplegg, sier Aukland.

GULLGUTTER: Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo etter at gullet var i boks. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Sundby satte fart

Etter to rolige etapper økte tempoet betraktelig på den tredje etappen. Martin Johnsrud Sundby, Marcus Hellner og Maurice Manificat sørget for at en trio fikk en liten luke i front. OURs Denis Spitsov prøvde å henge seg på i kampen om medaljer.

På den fjerde etappen banket Klæbo til for første gang, og sikret Norge det avgjørende forspranget. Han leverte to-tre raske padletak i «Klæbo-bakken», og fikk luke på OUR og Sverige. Da sendte han Sundby ut med ledelse, med Sverige, OUR, Italia og Frankrike jagende bak.

– Det blir ti-tolv meter over toppen. Klæbo får en avgjørende luke her, sa Post da Klæbo rykket.

Sundby beholdt forspranget på sin nest siste etappe, og sendte Klæbo ut med et stort forsprang. Ned til Sverige, Frankrike og OUR var det over fem sekunder.

Før den siste etappen kastet han lua – og så parkerte Klæbo konkurrentene.