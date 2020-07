Kartlegger spillernes menstruasjonssyklus – vet ikke hva de skal gjøre med informasjonen

LSK Kvinner, Rosenborg og Klepp er de tre lagene som fører oversikt over spillernes menstruasjonssyklus.

– Vi gjør lite annet enn å se og observere. Når det kommer mer forsking og mer konkrete ting vi kan bruke håndfast, så gjør vi sannsynligvis det, sier Jostein Liabø, fysioterapeut i LSK Kvinner.

Mangel på forskning

NRK har vært i kontakt med samtlige klubber i Toppserien. Svaret som går igjen på spørsmål om hva som blir gjort med dataen de henter inn, eller hvorfor de ikke kartlegger, er mangel på relevant forskning.

Boye Welde. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Mesteparten av forskning knyttet opp mot trening er preget av at den bare er gjort på menn, eller at kvinner er med uten at det tas hensyn til syklusen, sier Boye Welde til NRK.

Han er prosjektleder for et forskningsprosjekt ved Universitetet i Tromsø kalt Fendura (the Female Endurance Athelete).

De har ønsker å forske på hvordan menstruasjonssyklusen og hormoner påvirker utholdenhetsutøvere, et prosjekt som etter planen skal starte for fullt etter sommeren.

– I noen tilfeller er det også argumentert for at det å ha med kvinner kan komplisere tolkningen av resultatet grunnet de hormonelle endringene som kommer av syklusen.

Han legger til at dette forskningsfeltet har fått mer oppmerksomhet de siste årene.

– Dersom dette er noe som kan forskes på, og det eventuelt gjøres funn som kan hjelpe oss med å forbedre prestasjonen vår, så er det kjempeviktig, sier LSK Kvinner-kaptein Emilie Haavi til NRK.

På rett vei

Forskningen Haavi etterspør kommer.

Emilie Haavi på LSK Kvinner-trening. Foto: Sindre Vian / NRK

I tillegg til forskningsprosjektet i Tromsø, er det satt i gang et prosjekt ved Senter for idrettsforskning.

Der er klubbene i Toppserien med på et prosjekt som ser på om sykdoms- eller skaderisikoen endres gjennom menstruasjonssyklusen.

Slike prosjekter blir godt mottatt.

– Det er kjempebra. Det er et tema som berører halvparten av verdens idrettsutøvere, så det er på tide. Vi gleder oss til det kommer konkrete ting vi kan gjøre for å forbedre situasjonen for veldig mange, sier Liabø.

De store vinner på kartlegging

Chelsea vant den øverste divisjonen i England denne sesongen, til tross for at koronasituasjonen gjorde at den ikke ble ferdigspilt, og i 2019 vant USA VM i fotball.

Begge lag har til felles at den enkelte spiller fikk et opplegg som var skreddersydd etter sin syklus.

I Toppserien er Rosenborg det eneste laget som gjør noe lignende. De tilpasser nemlig spillernes økter basert på dagsform og hvor i syklusen de er.

Fysisk trener i LSK Kvinner, Jostein Liabø. Foto: Sindre Vian / NRK

Dersom en spiller ikke føler seg vel i fase fire, som er rett før menstruasjonen, legges det opp til mindre styrke, men mer bevegelighet og skadeforebyggende.

Liabø håper at flere klubber kan følge disse eksemplene når forskningsresultatene blir presentert.

– Det beste hadde vært om vi hadde fått en større individualisering hos spillerne, der man kan tilrettelegge hverdagen og treningsuka i langt større grad individuelt.