– I all ydmykhet, det er faktisk veldig bra, sier en smilende Warholm om sitt eget seiersløp.

Han passerte målstreken med tiden 46.52 - hans nest beste løp noensinne, bare slått av sin egen verdensrekord.

– Jeg hadde ikke helt sett den komme, og det viser at jeg minst er der jeg skal være, understreker han.

Full kontroll

På sedvanlig vis laddet Warholm opp med å slå seg selv på brystet, og da startskuddet gikk skjøt han ut fra startblokken i bane syv.

Han suste fra konkurrentene, la ti hekker kontrollert bak seg og løp inn til seier og stormende jubel fra Bislett-publikumet. Tiden var 46.52 og en forbedring fra forrige Bislett-løp, der han satte verdensrekord.

– Han er tilbake i praktslag! Han er kongen av øvelsen på sitt aller beste, utbrøt en ekstatisk Jann Post i kommentatorboksen på Bislett stadion.

POPULÆR: Karsten Warholm fikk frem jubelen hos de aller fleste etter maktdemonstrasjonen på Bislett stadion. Foto: Terje Pedersen / NTB

Både Warholm selv og trener Leif Olav Alnes har hintet til at verdensrekordholderen er i storslag, og det viste han virkelig under kveldssola i hovedstaden.

– Det var fantastisk bra. Det er alltid gøy når det går sånn, sier trener Alnes til NRK rett etter målgang.

– Det er et fantastisk løp, legger han til.

Se løpet her:

Warholm tilbake med knusende seier Du trenger javascript for å se video.

Første på to år

Torsdagens løp var Warholms første på Bislett på to år, og det er et sted han har mange gode minner. Forrige Bislett-løp endte med verdensrekord for sunnmøringen, som da løp inn til tiden 46.70.

Under OL i Tokyo samme år smadret han sin egen verdensrekord under et gulløp med tiden 45.94.

Verdensrekord-tiden er det eneste Warholm-løpet med bedre tid enn det han leverte på Bislett stadion denne torsdagen.

– Jeg hadde så sorgen da jeg mistet det i fjor. Det gikk nesten over mine egne forventninger i dag. Jeg hadde håpet å komme meg under 47 på en god dag, men det der... Wow, sier Warholm.

– Det er ikke mange Bislett Games du får i løpet av en karriere. Derfor er det desto deiligere å være tilbake, å oppleve og føle magien. Og da løpe mitt nest beste løp noensinne... Jeg kan ikke be om så mye mer enn det, fortsetter sunnmøringen.

I SVEVET: Karsten Warholm suste over hekkene mens skuelystne publikummere heiet og tok bilder. Foto: Terje Pedersen / NTB

NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal var spent før Warholms Bislett-comeback, men var klar på at man ikke burde forvente at han nærmet seg de fire magiske sifrene denne gangen.

– Den er nesten utenomjordisk (verdensrekorden), så jeg tror ikke vi skal forvente noe i nærheten av det. Da overrasker han. Ser vi lavt 47 eller kanskje til og med 46-tallet, da er Karsten Warholm VM-favoritt, sa Rodal på NRKs sending.

Og med tiden 46.52 får Warholm Rodals favorittstempel. Amerikanske CJ Allen, som tok andreplassen, var over sekundet bak Warholm.

Det var en revansjelysten Karsten Warholm som skjøt ut av startblokkene på Bislett stadion. En lårskade preget store deler av forrige sesong og sørget blant annet for at han mistet forrige utgave av lekene på Bislett.

EM-gull i mars

Konkurransen denne varme junikvelden var sesongens første utendørs for Warholms del. Han sto over konkurransene i Doha, Rabat, Roma og Paris for å fokusere på trening – og man kan trygt si at det ga avkastning.

ÅRETS FØRSTE: Karsten Warholm titter på gullmedaljen han tok i Istanbul i mars tidligere i år. Foto: MURAD SEZER / Reuters

27-åringen viste også muskler tidligere i år da han, i øvelsen 400 meter flatt, løp inn til EM-gull innendørs i Istanbul.

Han håper å følge opp både det med mer edelt metall under friidrett-VM i Budapest i august. Bislett-comebacket var ikke bare nok et steg i riktig retning for et av Norges fremste gullhåp.

Det var et ordentlig skremmeskudd til samtlige konkurrenter.