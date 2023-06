Ny uke, ny bestenotering.

På det Ingebrigtsen har omtalt som en B-bane, en stadion som ikke er optimal for å sette rekorder, måtte 22-åringen spise sine ord da han klokket inn på 3.27,95 på 1500 meter.

– Jeg drømmer ikke mye, jeg visualiserer mye. Men akkurat i kveld er en av de få tingene jeg drømmer om – å slå en rekord på Bislett Games foran det norske folk. Dette er en kveld jeg kommer til å huske veldig, veldig lenge!, sier rekordknuser Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

BISLETT-MAGI: 1500-metervinneren takket publikum for hjelpa. Foto: NTB

– Det er ubeskrivelig. Det er noe spesielt med å springe på Bislett. Forholdene var der og stemningen treffer hjerterota. Da er det kult å levere tidenes løp her, sier en lykkelig nordmann.

Forrige uke knuste han den tidligere bestenoteringen i verden på to engelske mil, torsdag tok han to nye rekorder.

– Første gang under 3.28! Det er fullstendig ellevilt det Jakob Ingebrigtsen leverer, utbryter NRKs kommentator Jann Post i det Ingebrigtsen krysser målstreken.

22-åringen var nummer åtte gjennom alle tider på 1500 meter før rekordløpet, torsdag løp han seg opp til en sjetteplass.

JUBEL: Jakob Ingebrigtsen, her sammen med brødrene Henrik (t.v.) og Filip (t.h.), er den sjette beste utøveren gjennom tidene på 1500 meter. Foto: NTB

Gilje Nordås i tårer

Sandnesgauken innfridde i et felt som like gjerne kunne tilsvart en OL-finale, og slo Hicham El Guerroujs stevnerekord på 3.29,12.

Feltet startet med høyt tempo. Ingebrigtsen la seg i kjent stil litt på utsiden av feltet før han fant seg til rette foran rival Timothy Cheruiyot.

– Jakob ligger akkurat der han skal være når 800 meter er passert, sa NRKs kommentator Post.

MÅLBEVISST: Jakob Ingebrigtsen sikter høyt og treffer blink. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det lå an til rekord på siste runden da 22-åringen hadde lagt seg i tet.

Ingebrigtsen satte inn et ekstra gir og sluttspurten holdt til ny personlig rekord og stevnerekord.

VM-bronsevinner Mohamed Katir fra Spania har også vist strålende form den siste tiden, og han leverte nok et solid løp. Spanjolen ble nummer to, mens amerikanske Yared Nuguse sikret tredjeplassen foran Cheruiyot.

Filip Ingebrigtsen endte med å bryte løpet, men er overrasket over lillebror:

– Det skal egentlig ikke gå an å springe seg så i senk som han gjorde forrige uke i Paris, for så å springe her. Så dette var nok den beste muligheten noen hadde på å slå ham.

Narve Gilje Nordås (24) gjennomførte også et strålende løp.

Tårene rant da han innså at han nådde målet om ny personlig rekord. Kun 1.52 sekunder bak landsmann Ingebrigtsen endte han på åttendeplass.

NY PERSONLIG REKORD: Narve Gilje Nordås kunne også juble torsdag kveld. Her fra 3000 meter under Trond Mohn Games i friidrett på Fana Stadion i Bergen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jakob er et forbilde

– Er man fortsatt best i verden?, lurte Ingebrigtsen på før løpet.

– Svaret på det er vel ja?, spurte NRKs reporter etter rekordløpet.

– Jeg lurte ikke, men det er godt å få det bekrefta, konstaterer vinneren.

Etter maktdemonstrasjonen kom også statsminister Jonas Gahr Støre med lovord om verdens raskeste 1500-meterløper.

– Jakob er et forbilde for massevis av gutter og jenter. Han viser at man kan nå mål og samtidig er han et ordentlig menneske i tillegg, skryter statsministeren og fortsetter:

– Det Jakob gjør her er verdensnyheter. Jeg behøver ikke skryte av det i utlandet en gang. Det er kjent.

VERDENSIDRETT: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Jakob Ingebrigtsen med seieren i en idrett nordmenn tradisjonelt ikke har vært gode i. Foto: NTB

– Dette viser hva nordmenn står for. Vi vil bli best i alt!, konstaterer friidrettsstjerna.

– Jeg håper jeg kan bli enda bedre. Det var ikke i dag jeg skulle løpe sesongens beste løp, sier Ingebrigtsen med et smil om munnen.

Målet er å ta de resterende 7 bestenoteringene og verdensrekordene.

– Det var et av de store målene denne sesongen å springe under 3.28. Jeg springer på ingen måte optimalt, man har fortsatt mye å gå på, og det er kult, sier rekordjegeren.