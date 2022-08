Jakob Ingebrigtsen tok årsbeste i verden på 1500 meter: – Han er en «alltime-great»

Jakob Ingebrigtsen var aldri truet på 1500-meteren i Lausanne og vant sin første konkurranse etter EM. Under Diamond League-stevnet løp han inn til tiden 3.29,05. Det er årsbeste i verden på 1500 meter.

– Det er så viktig som man gjør det. Og når jeg følte jeg gikk på en liten smell i Eugene, er det litt deilig å være den som har løpt raskest. Jeg var vel det i fjor, og forhåpentligvis blir jeg det i år og. Det er godt å få et bra løp, sa Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

21-åringen la seg tidlig i front av feltet. Like før slutt satte han opp farten og fikk mange meter til konkurrentene.

– De makter ikke å være med. Dette ser strålende ut. Vi kan få en supertid, sa NRK-kommentator Jann Post underveis.

ÅRSBESTE: Ingebrigtsen knuste konkurrentene med årsbeste i verden i Sveits. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Ikke et perfekt løp

Etter å ha tatt sølv under VM i Eugene tidligere i sommer, slo sandnesgutten hardt tilbake mot verdenseliten i Sveits.

– Jeg er ikke revansjelysten, men har lyst til å gjøre det bra, sa han og fortsatte:

– Jeg har lyst å gjøre det bedre enn før. Og som jeg har sagt før synes jeg det er motiverende å føle på mestring, og ikke minst forbedreing. Jeg er nok minst like sliten som alle andre. Og det sier litt om hvilken form vi har klart å skape.

– Føler du det er sånn du burde gjort i VM?

– Absolutt. Det var gjerne slik jeg prøvde på, men fikk det ikke helt til. Men jeg føler igjen jeg er på et godt nivå, men dette er ikke et perfekt løp i perfekt dagsform i perfekt forhold, jeg har mye mer inne.

Etter løpet var Stewart McSweyn fra Australia full av lovord om nordmannen.

– Han er en «alltime-great». Trolig en av de beste gjennom tidene. Når han er på sitt beste er det bare å ta av seg hatten. Det er ganske fantastisk å være en del av løp han er i, sa han til NRK.

Tilbake etter EM

Det var en fortsatt revansjelysten Jakob Ingebrigtsen som stilte på startstreken på 1500-meteren fredag kveld.

– Jeg vil vise at jeg er best, sa Ingebrigtsen med et bredt glis til NRK i forkant.

Det er bare en drøy uke siden han tok sitt andre EM-gull, på samme distanse i München. Egentlig skulle han ha konkurransefri frem til Diamond League-finalen i Zürich 8. september, men et sterkt startfelt i Lausanne, fikk ham til å endre planene.

EM-suksess: Ingebrigtsen har 1500-meteren som favorittdistanse og vant også EM-gull på distansen tidligere denne måneden. Foto: Lise Åserud / NTB

For han har fire mesterskapsmedaljer denne sesongen, men manglet en rekordtid – og har heller ikke løpt 1500 meter i Diamond League. I fjor satte han personlig rekord og europarekord under OL i Tokyo, med 3.28,32. Da han tok sølv i VM, ble det sesongbeste med 3.29,47. Gullvinner Jake Wightman hadde da sesongens raskeste 1500 meter med 3.29,23.

Farten i Lausanne var satt til rundt 3.30.