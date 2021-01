Iversen la ikke skjul på at han var frustrert etter hendelsen under den klassiske sprinten i norgescupen på Lygna fredag.

På en dag der Johannes Høsflot Klæbo gikk først over målstreken foran lagkompis Erik Valnes, stod Iversen misfornøyd i pressesonen. Det ble exit allerede i kvartfinalen etter at staven løsnet fra håndtaket rett før en motbakke.

– Det er første gang det skjer i min skikarriere, og jeg håper det er siste, sier Iversen.

– Er det litt bekymringsfullt at noe sånt kan skje?

– Litt er ikke dekkende nok. Det er veldig bekymringsfullt. Det er helt håpløst. Jeg kom hit for å gå mange heat og kjempe om pallen. I dag gikk det «åt skogen», og det er pinlig og kjedelig, sier en lettere irritert Iversen.

Emil Iversen røk staven Du trenger javascript for å se video.

– Hva jeg føler har ingenting med saken å gjøre

Det er andre gang denne sesongen han ryker ut så tidlig under en klassisk sprint. På Beitostølen i november ble han rett og slett disket for regelbrudd.

Nå er det faktisk litt alvor for 29-åringen med tanke på å kvalifisere seg til sprintlaget. Han har ett godt resultat med en tredjeplass fra verdenscupåpningen. Men han må ha ett godt resultat til. Det klarte han ikke å levere fredag.

SPRINTNEDTUR: For Emil Iversen, her i pressesonen etter rennet på Lygna fredag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Og det gjenstår bare to renn å gjøre det på før VM.

– Det er mange skirenn som skal bli gått, og fortsetter jeg i denne duren så skal jeg ikke til VM, det er det ikke tvil om. Jeg har ikke gitt opp ennå, jeg lever i trua, sier Iversen.

Føler du at du er kvalifisert til dette laget, sånn realistisk sett?

– Ja, jeg føler det, men hva jeg føler har ingenting med saken å gjøre. Jeg må fortsette å vise form og jeg skal vise form. Jeg er fornøyd med formen og kroppen, og følte meg kjempebra i kvartfinalen. Jeg vil heller knekke staven og føle meg pigg, enn å føle meg skikkelig dårlig, sier Iversen.

– Har dette noe betydning for din mulighet til å gå VM?

– Jeg tror ikke dette styrker kandidaturet mitt, det tror jeg ikke.

– Kan ikke bare gå én gang

Sprintlandslagstrener Arild Monsen sier Iversen heldigvis har ett resultat fra verdenscupen å vise til én måned før VM-uttaket kommer.

SPRINTLANDSLAGSTRENER: Arild Monsen, her avbildet under norgescupen på Lygna. Foto: Terje Pedersen / NTB

Monsen er imidlertid klar på at Iversen må gå sprint under NM i Granåsen neste helg og under verdenscupen i Falun siste helgen i januar.

– Så kommer han forhåpentligvis tilbake. Det er synd det som skjedde i dag. Men det er sånn som kan skje. Men han har vist at det er grei kvalitet på ham, sier Monsen og legger til følgende når NRK forteller at Iversen selv er bekymret for en eventuell VM-plass i sprint:

– Han trenger å gå sprintkonkurranser. Han kan ikke bare gå én gang, bli disket og ta utstyr. Det er en dårlig miks. Men vi gir ham en sjanse i NM, så kommer vel det.

Jevn kamp om VM-plassene

Til VM-laget i sprint er Johannes Høsflot Klæbo allerede kvalifisert. Erik Valnes er trolig inne. Bak der virker kampen om plassene forholdsvis åpen og de tre neste ukene helt avgjørende.

Landslagsløperne Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar er alle kandidater, mens regionlagsløper Sivert Wiig meldte seg på i kampen med sin tredjeplass på Lygna fredag.

VANT: Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten på Lygna foran Erik Valnes. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klæbo fikk revansj

I finalen ble det som ventet en kamp mellom Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes. Før dagen sto det 1–1 i duellen mellom de to. Klæbo vant på Beitostølen, mens Valnes tok seieren i verdenscupen i Ruka.

Men på Lygna var Klæbo igjen tilbake på toppen og vant overlegent.

– Det hadde vært morsommere å slå ham i Ruka enn her. Men jeg tar med meg at vi fikk tre heat i tillegg til prologen. Det var det jeg kom for i dag, sier Klæbo.