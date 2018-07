1. Ivan den historiske?

Én gang tidligere har to spillere med samme fornavn scoret i samme finale. Det var Jorge Valdano og Jorge Burruchaga for Argentina i 1986. Søndag har tre Ivan (Perišić, Rakitić og Strinić) fra Kroatia mulighet til å overgå dem. Scorer Mario Mandzukic gjør han det samme som navnebrødrene Mario Götze, Kempes og Zagallo.

For Frankrike kan Paul Pogba sørge for at Paul Breitner får en navnebror i historiebøkene.

JORGE 1: Jorge Valdano scorer 2–0 for Argentina mot Vest-Tyskland i 1986. Foto: Carlo Fumagalli / AP

JORGE 2: Jorge Burruchaga triller inn 3–2 og avgjør finalen 1986. Foto: Scanpix / AFP

2. Didier den tredje?

Om Didier Deschamps leder laget sitt til gull blir franskmannen tredje medlem i den eksklusive gjengen som har vunnet VM både som spiller og trener. Deschamps var kaptein for Frankrike i 1998.

Tidligere har kun to klart den samme bragden: Mario Zagallo og Franz Beckenbauer.

LEDER: Didier Deschamps vant VM som kaptein, nå kan han gjøre det som trener. Foto: Franck Fife Gabriel Bouys / AFP

3. Blåkopi fra «Les Bleus»

Da Frankrike vant VM sist, på hjemmebane for 20 år siden, var det med ni spillere fra hjemlig liga. Nøyaktig samme antall kommer fra Ligue 1 denne gangen.

Monaco har med to spillere, Marseille og Paris Saint-Germain har tre, mens Lyon har én.

4. Hjemme best?

Når vi først er inne på ligaer så er det like mange spillere fra Belgias øverste liga i Kroatia (Lovre Kalinic) som hos Belgia (Leander Dendoncker), og for den saks skyld like mange som overraskelseslaget fra Balkan har fra sin liga på sitt lag (Dominik Livakovic).

5. Den store målforskjellen

I nyere tid er det ingen tvil om at målfesten heller kommer i den «ubetydelige bronsekampen» enn i den hvor alt står på spill. Siden 80-tallet er det scoret 30 mål på de ni bronsekampen fra 1982, mot 19 i finalen. På de 11 mesterskapene før det var det andre tider, kun i 1958 ble det scoret flere mål i kampen om tredjeplassen enn i den om seieren (i 1938 var det like mange). Fra 1930 til og med 1978 ble det scoret 52 mål på 11 finaler, mot 33 på 9 bronsefinaler (i 1930 og 1950 ble disse ikke spilt).

KICK AND RUN: «No football please, we`re british» skrev La Gazzetta da England møtte Irland i første kamp i VM 1990. Sist gang England ble blant de fire beste. Foto: AP

OFRER ALT: Fotballen kommer kanskje ikke hjem, men det er i hvert fall ikke Harry Kane sin feil. Foto: Manan Vatsyayana / AFP

6. Løvenes hamskifte

Før VM 2018 var forsvar beste angrep for England. Siden de vant VM på hjemmebane i 1966 med en målforskjell på 11–3 hadde de bare sluppet inn 3,55 mål per mesterskap og 0,76 mål per kamp.

Problemet var i andre enden hvor 5,44 mål per mesterskap og 1,17 mål per kamp var bemerkelsesverdig lavt. Tallene 12–6 på de seks første kampene i årets mesterskap ødelegger altså statistikken fullstendig.

7. F for Frankrike, F for finale

På 20 år og seks mesterskap har Frankrike kommet til tre VM-finaler. Halvparten av finalene siden 1998 har vært med fransk innslag, i tillegg til to av fem EM-finaler i samme periode.

F FOR FIASKO: Dårlig nytt for Tyskland (her ved Thomas Müller), Sverige, Mexico og Sør-Korea i år. Foto: Christian Hartmann / Reuters

FULL FEST: Zinédine Zidane, Marcel Desailly og Laurent Blanc jubler for VM-gullet i 1998, som startet i gruppe C. Foto: Michel Euler / AP

8. Fransk fare

Frankrike er eneste av de siste gjenværende lagene som ikke kan skrive historie. De har vunnet og tapt VM-finaler før. Kroatia har ikke gjort noen av delene. Belgia og England har begge vært i bronsefinale (1986 og 1990), men tapt den. For belgierne vil det ikke bare være første bronsemedalje, men første medalje overhodet.

ALLTID TILBAKE: Kroatia har ligget under, men alltid reist seg og jublet til slutt i sluttspillskampene. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

9. Comeback-kongene

Kroatia er ikke bare historiske fordi de spiller sin første VM-finale. I samme slengen blir de også det første laget til å spille finale uten å ha vunnet en eneste utslagskamp etter ordinær tid. Og de første som har kommet til finale etter å ha ligget under i alle utslagskampene på veien dit.

HEI IGJEN: Belgia og England ble beskyldt for å ville unngå å vinne da de møttes i gruppespillet. Nå møtes de i «tapernes kamp». Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

10. På gjensyn

Når England og Belgia fra gruppe G møtes til kamp om tredjeplassen har det skjedd like ofte at lag fra samme gruppe i innledningen møtes i bronsekampen som i finalen. Brasil slo Tsjekkoslovakia i finalen 1962, og i 1954 ble både finalen (Vest-Tyskland-Ungarn) og bronsekampen (Østerrike-Uruguay) spilt mellom to lag som var i samme gruppe.