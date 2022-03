Italia mister VM etter sjokktap: – En massiv skandale

Carlsen til finale i Champions of Chess-turneringen

Magns Carlsen er i sin annen finale i en Champion of Chess-turnering. Han slo kinesiske Ding Liren i semifinalen og møter polske Jan-Krzysztof Duda i finalen.

Magnus Carlsen tapte partiet i grunnspillet mot Ding, men i torsdagens semifinale tok Carlsen innersvingen på sin kinesiske motstander. Ding har tidligere skapt mye problemer for Carlsen, men torsdag var det motsatt.

Carlsen hadde hvite brikker i det første partiet torsdag. Nordmannen hadde kineseren på gaffelen med både overtak på klokka og på brettet, men Ding klarte å ro land remis med svarte brikker etter 110 trekk.

I det andre partiet ble det også remis. Tidlig ble det klart at det var få muligheter for svart til å ta seieren, og Carlsen rodde i land et halvt poeng etter 56 trekk.

Nordmannen vant det tredje partiet etter en durabelig kamp. Kineseren forsvarte seg flott helt til han under kraftig tidspress gjorde et dårlig trekk. Nordmannen fikk en ny dronning og tok hjem partiet.

Ding måtte ha seier i det fjerde partiet. Carlsen trengte kun remis, men han vant også det siste partiet.

I den andre semifinale møttes Le Quang Liem, Vietnam – Jan-Krzysztof Duda, Polen. Polakken vant det første partiet med svarte brikker, og de tre andre partiene endte med remis. Dermed tok polakken seg til finalen.

Finalen spilles over to dager, fredag og lørdag. (NTB)