Idrettspresidenten oppfordrer til mer åpenhet rundt sykkel-VM

Sykkel-VM i Bergen trues som kjent av underskudd, og nå vil idrettspresident Tom Tvedt involvere seg. Han oppfordrer til Norges Cykleforbund (NCF) til å vise med åpenhet.

– Det som er viktig er at vi har sagt at vi skal være en åpen og demokratisk organisasjon, sa Tvedt til NRK under et pressetreff mandag.

Men til tross for at Norges Idrettsforbund den siste tiden har økt sitt fokus på åpenhet og gitt innsyn i alle sine bilag, har ikke Sykkelforbundet gitt NRK innsyn i sentrale dokumenter i forbindelse med VM i Bergen.

– Vi har oppfordret særforbundene til å ta i bruk den samme praksisen som oss, sier idrettspresidenten.

SYKKELFEST: VM i Bergen ble en folkefest, men kan få økonomiske konsekvenser for Norges Cykleforbund. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

– Vil be om informasjon fra Sykkelforbundet

Før sykkel-VM overførte styret i Norges Cykleforbund 4,5 millioner kroner av Sykkel-Norges penger til en konto i Sveits, som en garanti for Det internasjonale sykkelforbundet, UCI. De har sitt hovedkontor i Sveits.

– Er det Norges Cykleforbund sin konto, eller er det UCI sin konto?

– Vi har satt pengene på en konto i Sveits, var svaret sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen ga til NRK torsdag forrige uke.

NRK har gjentatte ganger bedt om å få se et bilag som viser hvilken konto pengene er satt på, og har også bedt om å få se kontrakten Sykkelforbundet har signert med UCI, men har ikke fått innsyn i dette.

– Kan de velge å holde dette hemmelig?

– Jeg kjenner ikke detaljene i denne saken. Når vi får det totale bildet, skal jeg få informasjon fra Sykkelforbundet og kan svare mer direkte på hva man kan og ikke kan, sier idrettspresident Tvedt.

TRE ROLLER: Harrald Tiedemann Hansen er ikke bare norsk sykkelpresident. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Tiedemann Hansens mange roller

I forbindelse med sykkel-VM har sykkelpresident Tiedemann Hansen hatt flere roller.

I tillegg til å være president i Norges Cykleforbund, er han daglig leder for selskapet som arrangerte VM i Bergen, og han ble også valgt inn i styret i UCI året etter at han fikk VM til Norge.

– Skaper det et habilitetsproblem?

– Det må Harald selv svare på, sier Tvedt.

Men Tiedemann Hansen har ikke besvart NRKs henvendelser.

Utsatt styremøte

I dag skulle det ha vært styremøte i Norges Cykleforbund. Det ble utsatt fordi de mangler oversikt over økonomien etter VM, ifølge visepresident Hans Petter Gulbrandsen.

– Vi trenger mer tid til å få en oversikt og forberede oss.

– Er du bekymret for norsk sykkels økonomi etter VM?

– Det er vanskelig å svare på når vi ikke har full oversikt, sier Gulbrandsen.