Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

De norske fotballkvinnene var omtrent så store favoritter det går an å bli i internasjonal fotball da Færøyene sto på motsatt banehalvdel i EM-kvaliken i Torshavn i kveld.

Norge er ranket som nummer 12 i verden og kom til kvartfinalen i årets VM. Færøyene er ranket som nummer 86.

Norge stilte med en tropp med 13 utenlandsproffer, mange av dem fra europeiske toppklubber, i kveld. Majoriteten av hjemmelagets spillere er amatører og spiller til daglig i en lokal liga som består av fem lag, samt uten opp- og nedrykk.

Norge hadde innledet EM-kvaliken med to seirer og 13–1 i målforskjell. Færøyene sto med null poeng og 0–12 i sekken etter to kamper.

Herlovsen-show

I kveld ble statistikken ytterligere forbedret for Norge og ditto forverret for Færøyene. Martin Sjögrens lag fikk nærmest en eneste lang angrepsøkt på Tórsvøllur stadion.

TRENINGSØKT: Tirsdagens kamp ble nærmest for en treningsøkt å regne for de norske fotballkvinnene. Færøyene hadde ingen som helst å stille opp med. Foto: Jens Kristian Vang / NTB scanpix

Norge ga seg ikke før det sto 13–0, etter at det «bare» var 4–0 til pause.

Se alle målene nederst i saken.

I sentrum for det hele sto Isabell Herlovsen. Da scoringene begynte å renne inn bak Færøyenes stakkars keeper Monika Biskopstø, ble det raskt åpenbart at det store spørsmålet var om Kolbotn-spissen ville slå Marianne Pettersens scoringsrekord for Norge.

LETTET: Isabell Herlovsen kunne juble etter å ha blitt Norges mestscorende gjennom tidene i kveld. Foto: NRK

Før oppgjøret i kveld sto nemlig tidligere storscorer Pettersen med 66 mål og Isabell Herlovsen med 64.

Etter kveldens vanvittige seier er Pettersens 15 år gamle rekord slått. Herlovsen satte inn tre av 13 mål og er nå Norges mestscorende gjennom tidene, med 67 nettkjenninger med flagget på brystet.

– Dette har vært et mål for meg. Det er litt ubeskrivelig nå. Det var veldig deilig å sette den siste og vite at jeg er på toppen av lista, sier Herlovsen til NRK.

Les også: Landslagssjefen bekrefter: Personalsak førte til Hegerberg-vraking

Vil forbedre rekorden

Spissveteranen har imidlertid ingen planer om å gi seg nå.

– Nå må jobbe jeg på videre. Jeg skal gjøre rekorden vanskelig å slå. Jeg skal ikke gi meg her. Jeg har mange år igjen, så det er bare å fortsette, sier hun, og legger inn en liten takk til lagvenninnene.

– Det er de som gjør at jeg når dette målet, sier hun.

Martin Sjögren er stolt over sin spisstjerne.

– Vi hadde et lite delmål i kampen med å hjelpe Isabell å bli mestcorende spiller i historien. Det er fantastisk. Hun er en fantastisk fotballspiller, sier landslagssjefen til NRK etter kampen.

SUPERSPISS: Marianne Pettersen hadde scoringsrekorden på landslaget inntil i kveld. Etter karrieren har 44-åringen utdannet seg til å bli lege. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Marianne Pettersen, som har utdannet seg til å bli lege etter karrieren, var på jobb da Herlovsen slo rekorden hennes i kveld. Hun skriver følgende i en teksmelding til NRK:

Pettersen gratulerer

– Gratulerer til en hardtarbeidende og meget god spiss med stor besluttsomhet i alt hun gjør på banen. Isabell fortjener denne rekorden etter å ha jaktet den lenge, skriver Pettersen.

Det må nevnes at Herlovsen har brukt både langt flere kamper og mer tid enn Pettersen på å nå et så høyt antall mål for landslaget.

Marianne Pettersen brukte bare 98 kamper på å score sine 66, mens Herlovsen har brukt 133 kamper på sine 67.

Det tar Pettersen med seg som et lite plaster på såret:

– Det er kjedelig for meg å miste rekorden, men jeg får trøste meg med at hun måtte bruke 35 kamper mer enn meg for å ta den, skriver hun i SMS-en til NRK.

Planla rekorden

Norges største stjerne Caroline Graham Hansen, som også scoret tre i kveld, er veldig glad på Isabell Herlovsens vegne.

– Det hun får til er stort. Hun har scoret mye i mange år og dette er vekdig fortjent, sier Barcelona-angriperen til NRK.

– Det gir mye følelser for alle. Vi har vært med på det. Det startet for halvannet år siden. Da sa Isabell «jeg er nær rekorden, og jeg har lyst til å ta den». Nå har hun endelig klart det, fortsetter hun.

Lagkaptein Maren Mjelde forteller at Herlovsen helst ikke ville snakke om rekorden før kveldens kamp,

– Hun ville ikke høre så mye snakk om rekorden før kampen. Den er jo blitt snakket om en stund. Jeg var sikker på at så fort vi fikk kampen inn i vårt spor og hun fikk scoret litt, så ville hun ta den. Det er moro å ha den største målmaskinen gjennom tidene på laget, sier Chelsea-stjernen.

ELLEVILL SEIER: Det ble storeslem mot Færøyene i EM-kvaliken. Hele 13 mål rant inn bak hjemmekeeper Monika Biskopstø. Se alle målene her. Du trenger javascript for å se video. ELLEVILL SEIER: Det ble storeslem mot Færøyene i EM-kvaliken. Hele 13 mål rant inn bak hjemmekeeper Monika Biskopstø. Se alle målene her.

Kveldens 13–0-seier er Norges tredje største noensinne. Norges største seier er fortsatt 17–0 over Slovakia noen måneder etter av vi ble verdensmestre i 1995. Den nest største er 14–0 mot Makedonia.