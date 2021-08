Har Messi hatt tidenes klubbkarriere?

Eventyret er over. Lionel Messi er klar for Paris Saint-Germain, og har nå forlatt klubben hvor han ble en av tidenes største fotballspillere.

Debatten om hvem som er tidenes største tar aldri slutt. Om VM teller mest, vinner Pelé.

Om finesse og karisma gjelder, vinner Diego Maradona.

Men på klubbnivå rager Messi høyest av de tre. Siden debuten for Barcelona i 2004 har argentineren trollbundet oss nesten hver uke. Det finnes fotballfans som aldri har levd i en verden hvor Messi ikke briljerer.

Messi har sjelden vært skadet eller ute av form. Selv da har det føltes riktig å sitere landsmannen Jorge Valdano, som sa at den beste i verden er Messi – og den nest beste er Messi skadet.

Har noen fotballspiller utrettet like mye for én og samme klubb?

For å finne svaret, la oss se på disse seks kriteriene.

Antall mål

I 2020 lagde FIFA en liste over spillerne med flest mål for én klubb. Ser man på denne oppdaterte versjonen, er konklusjonen enkel.

672 – Lionel Messi (Barcelona)

643 – Pelé (Santos)

564 – Gerd Müller (Bayern München)

544 – Fernando Peyroteo (Sporting Lisboa)

534 – Josef Bican (Slavia Praha)

522 – Jimmy McGrory (Celtic)

517 – Jimmy Jones (Glenavon)

507 – Uwe Seeler (Hamburg)

473 – Eusébio (Benfica)

450 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

De siste 12 årene har Messi aldri scoret færre enn 25 ligamål per sesong. Men det er ikke kun tallene som gjør ham stor.

Mens mange av navnene på listen er målmaskiner som elsker å pirke ballen over streken, har Messi gitt oss kunst. Han har scoret med svimlende soloraid, umulige frispark, susende langskudd og utsøkte chipper.

UTSØKT: Lionel Messis chipper ble en vane for Tv-seerne. Foto: Adrian Dennis / AFP

Da enkelte kalte ham svak i lufta før mesterligafinalen mot Manchester United i 2009, svarte han med å styre inn en svevende heading.

Som målscorer er Messi fotballens Mozart: Han mestrer hver disiplin, hver sjanger – de fleste av dem på et nivå som ingen matcher.

Antall målgivende pasninger

Her er det vanskelig å rangere Messi, utover å si at han havner veldig høyt.

Målgivende pasninger har ikke alltid blitt registrert. Vi vet hvem som har flest i Premier League, som startet i 1992, men ingen har tallene for playmakerne på 50-tallet. Dessuten er det ulike syn på hva som bør telle som en målgivende pasning.

Det vi kan si, er at Messi har mange. Barcelonas hjemmeside hevder han har 288.

I La Liga har Messi 193. Nestemann er Xavi med 117.

I Premier League har Ryan Giggs 162.

De tallene maler et bilde. Transfermarkt har en liste over spillerne med flest målgivende for klubb og landslag siden årtusenskiftet: Der er Messi på topp.

SUPERDUO: Lionel Messi og Dani Alves. Foto: Ander Gillenea / AFP

Det skal være umulig å skape så mange mål og score så ofte. Spesielt de siste årene har Messi glidd inn i playmaker-rollen: han har blitt treigere, trukket dypere i banen og tatt opp den klassiske tierrollen som er så mytisk i Argentina.

En av tidenes målscorere er altså i tillegg en av tidenes tilretteleggere. Selv om han ikke vil huskes for det, har Messi en av de beste pasningsføttene fotballen har sett.

Antall kamper

De største klubblegendene er de du kan stole på. De blir ikke skadet, de drar ikke på lån, de flørter ikke med andre lag. Hver sesong gir de alt.

Derfor er antallet kamper viktig, og her ligger Messi på et «normalt» nivå for en klubblegende, med 778.

Spillere med lignende tall er Jamie Carragher (737), Paul Scholes (718) og Francesco Totti (786).

Messi kunne fått flere. Han er 34 år og er fortsatt en av verdens tre beste spillere, om ikke den beste. Nå som han er ferdig i Barça, vil han ikke nå opp til Paolo Maldini (902) eller Giggs (963).

Men selv de to kan bare beundre den brasilianske keeperen Rogério Ceni, som skal ha spilt 1256 kamper for São Paulo fra 1992 til 2015 – og scoret 131 mål.

Antallet mesterligatitler

Her stiller Messi svakere enn han burde, og det vet han selv.

Han står med fire titler. Det burde vært flere, men de fire siste årene har Barça gått på smertefulle tap mot Roma, Liverpool, Bayern München og Paris Saint-Germain. Selv med Messi på banen har katalanerne kollapset.

SKUFFELSE: Messi og Barcelona har slitt i mesterligaen de siste sesongene. Her etter å ha tapt 2-8 mot Bayern München. Foto: Manu Fernandez / AP

Hvem har flest titler? Det er lynvingen Paco Gento (Real Madrid), med seks.

Ni spillere har fem. To av dem er Milan-legendene Maldini og Alessandro Costacurta. Fem spilte for Real Madrid-laget som vant de fem første utgavene fra 1956 til 1960. Blant dem var kun Gento med da de vant på ny i 1966.

Den siste med fem titler, og den eneste som har vunnet dem med to lag, er Cristiano Ronaldo.

Enkelte mener at Barça har «kastet bort» Messis talent ved å ikke vinne mer. I mesterligaen er det utvilsomt sant.

Antallet ligatitler

Her ligger Messi på et solid tall, uten å være suveren.

Han har 10 titler, noe de fleste ville vært fornøyde med. I de store europeiske ligaene har kun noen få flere for én klubb, blant dem som Gento (12), Gary Neville (12) og Giggs (13).

SLÅR MESSI: Ryan Giggs og Gary Neville er blant de få spillerne som har flere ligatitler enn Messi. Foto: Paul Ellis / AFP

På Transfermarkts liste over spillere med flest titler i alle toppligaer, troner Roar Strand øverst, med 16 ligatitler for Rosenborg.

Men disse spillerne har hatt ulike roller i triumfene. Neville og Giggs var viktige tannhjul i Alex Fergusons seiersmaskin, men ingen av dem bar laget på sine skuldre. Det har Messi tidvis gjort.

Spesielt de siste årene har laget rundt ham vært så svakt, at han i stor grad kan krediteres for ligatitlene de har vunnet. Over 38 kamper utretter han så mye, og vinner så mange kamper alene, at laget hans knapt kan unngå å ta flest poeng.

Suksessen i La Liga vil stå igjen som den som virkelig gjenspeiler Messis talent.

Betydning for klubben

En ting er å fortsette en vinnerkultur. Noe annet er å skape den.

Det er her de største skiller seg ut. Suksessen til Manchester United krediteres som regel ikke spillerne, men Ferguson. Den bakre fireren til Milan var en av tidenes beste, men det var trenerne Arrigo Sacchi og Fabio Capello som var geniene.

En stund virket det som Pep Guardiola var geniet til Barça, og på mange måter var han det. Treneren vant 14 av 19 mulige troféer fra 2008 til 2012, inkludert en trippel i 2009.

Men uten ham fortsatte Barça å vinne. Da de tok en ny trippel i 2015, virket det klart at gullalderen ikke tilhørte noen trener: Den tilhørte Messi.

Guardiola har fortsatt ikke vunnet mesterligaen siden.

Messi representerer et skille i klubbens historie. Før ham hadde de vunnet én mesterliga; nå står de med fem. Før ham hadde de vunnet 16 ligatitler; nå står de med 26.

Vi må tilbake til 50-tallet for å finne noe lignende i en så stor klubb.

LEGENDE: I likhet med Messi, har Alfredo Di Stéfano preget sin klubb på unikt vis. Foto: - / AFP

I 1953 gikk Alfredo Di Stéfano til Real Madrid. Også han var argentiner, målscorer, playmaker og kaptein. Og han var en vinnerskalle. Umiddelbart forvandlet han laget og kulturen.

Før ham hadde de ikke vunnet La Liga på 20 år. De neste 16 årene vant de 12 ligatitler.

Da mesterligaen startet, vant de altså de første fem.

Di Stéfano bygget da den moderne myten rundt Real Madrid. Selv ikke Messi har hatt en så stor effekt på sin klubb. Men: Messi har scoret omtrent dobbelt så mange mål på omtrent dobbelt så mange kamper som Di Stéfano.

Det er delvis fordi lagene spilte langt færre kamper på 50-tallet enn de gjør nå. Selv om Di Stéfano var i Real Madrid i 11 år, kunne han aldri nå Messis tall.

Likevel: Når kvaliteten er sammenlignbar, blir kvantiteten tellende. Opp gjennom fotballhistorien står Messis karriere i Barcelona uten sidestykke.

Ut ifra tårene han felte under avskjeden på mandag, vil Messi savne Barça.

Vær trygg på at Barça også vil savne ham.