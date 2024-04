Haaland avbildet på City-trening etter skadetrøbbel

Skaslien og Nedregotten tapte nervepirrende VM-semifinale

Curlingparet Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten kom til kort i VM-semifinalen fredag, etter en semifinale hvor det bølget frem og tilbake og ikke ble avgjort før siste stein.

I kampen mot Estland fikk Norge et tidlig overtak og ledet 4-2 etter fire omganger. Estland slo tilbake og tok tre poeng i den femte omgangen, men Norge fikk igjen overtaket etter å ha tatt to poeng i den sjette omgangen.

Med ledelse 6-5 hadde Norge en viss kontroll før de siste to omgangene, men to poeng til Estland sørget for full spenning inn i den siste ordinære omgangen.

Norge trengte der ett poeng for å skaffe en ekstraomgang og to poeng for å vinne, hvor Norge hadde den siste steinen.

Estland fikk plassert sin siste stein midt i boet og da klarte ikke det norske paret å svare. Dermed ble det ett estisk poeng og 8-6 til Estland totalt.

Skaslien og Nedregotten tok sølv i VM tilbake i 2021. Sølv ble det også i OL i 2022. Lørdag blir det VM-bronsefinale mot Sveits.