Gull-Skistad (19) med nye stikk mot svenskene

For Skistad forteller at hun, selv om det ble en andreplass i prologen, følte seg seig til å begynne med på søndagens sprintkonkurranse i Lahti.

Men hun tok seg enkelt videre fra både kvart- og semifinale. Og i finalen var det ingen tvil: I en tøff løype holdt hun ryggen til konkurrentene helt til den siste bakketoppen.

Derfra og ned mot oppløpet skjønte hun at hun hadde vunnet. Der kunne ingen ta henne og hun føk over målstreken først.

– Lurt å ha med seg hodet

Ved siden av seg på seierspallen kort tid senere fikk hun selskap av polske Monika Skinder og finske Anita Korva.

GULL-SUKSESS: Kristine Stavås Skistad med gullet etter sprintseieren. Foto: Norges Skiforbund / NTB scanpix

– Jeg hadde ikke hatt så god følelse gjennom hele dagen. Men jeg tok de på det taktiske. Jeg sparte mye krefter i heatene før finalen. Jeg så at svenskene kjørte seg stive der. Det er lurt å ha med seg hodet i sprint også, sier Skistad, og lar setningen henge i luften, før hun flirer litt i telefonsamtale med NRK.

– I finalen ble det gått veldig hardt. Jeg er stolt over at jeg klarte å holde ryggen til toppen. Da visste jeg at ingen var i nærheten av å slå meg nedover og på et oppløp, forklarer hun.

Måtte slå svenskene

19-åringen sendte en frekk advarsel i retning de svenske seniorstjernene etter at hun ble nummer fem i verdenscupen på Lillehammer i desember.

I finalen i junior-VM parkerte hun to svenske juniorjenter, nemlig Linn Svahn og Frida Karlsson, sistnevnte er blant annet av enkelte døpt «den nye Johaug». Talentene fra Sverige ble nummer fire og fem.

– Frida Karlsson var sterk i finalen, hun altså. Men jeg er mye sterkere på oppløp og i utforkjøringer, sier Skistad, før hun fortsetter:

– Og i år følte jeg bare at jeg måtte slå svenskene. Jeg hadde ikke noe annet valg. Det er alltid deilig å se at de ikke kommer på pallen engang, sier Norges store sprintkomet og ler litt til.

– Lurt å gi meg sjansen

Kristine Stavås Skistad, her under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nå er det store spørsmålet hva som skjer videre.

For Skistad har vært et hett sprintnavn hele sesongen. Samtidig som de norske landslagsjentene har slitt i sprint, har 19-åringen fra Konnerud imponert i den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen der hun ble nummer to, deretter under verdenscupen på Lillehammer, og så i Norgescup på Gålå.

Nå venter en uhyre spennende tid fremover. NRK-ekspert Torgeir Bjørn sier at «det er god plass i damenes sprinttropp til VM».

– Hun bør tas ut. Samtidig er det viktig at hun går i Lahti for å få mer erfaring i seniorfelt, sier han.

– Jeg tar sjansen hvis jeg får den. Jeg tenker det er lurt å gi meg sjansen. Ledelsen får ta det de føler er best, sier 19-åringen om sjansen for en senior-VM i februar.

Går kun ett seniorrenn

I den nærmeste perioden skal hun først gå fem-kilometer og stafett i junior-VM.

Deretter skulle hun egentlig gå verdenscup i sprint i Lahti i begynnelsen av februar, som er den siste ordentlige testen for verdenseliten før VM i Seefeld.

– Nå har jeg blitt litt usikker. Jeg synes det var veldig kaldt her. Jeg vet ikke om det er det lureste for å finne formen til VM. Jeg får se, men jeg vurderer å gå NM i Meråker i stedet, sier Skistad, som avviser at hun kommer til å gå begge deler.