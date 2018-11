Skistad var likevel eneste norske kvinne på start i finalen fredag. 19-åringen fikk selskap av en rekke knallsterke sprintere som Stina Nilsson, Hanna Falk, Sadie Bjornsen, Jonna Sundling og Eva Settlin i heatet. Det var USA og Norge mot fire svensker.

Nilsson rykket fra nærmest umiddelbart. Skistad innrømmer etter rennet at hun rett og slett hadde for tunge bein, for store deler av feltet – med unntak av Sundling – maktet ikke å følge. Dermed ble det en ren svensk duell på oppløpet. Den vant Sundling foran Nilsson, mens Bjornsen tok tredjeplassen.

– De skal ikke få herje

Skistad imponerte uansett og ble nummer fem. Men etter rennet er hun tydelig på en ting, når hun får spørsmål om hvordan det var å møte fire svensker i finalen.

– Det svir å se at jeg dessverre ikke hadde mer krefter i finalen. Jeg kommer sterkere tilbake mot dem. De skal ikke få herje i skisporten, sier Stavås Skistad, og smiler bredt og selvsikkert.

– Er du redd for Nilsson?

– Jeg er absolutt ikke redd. I en lettere løype skal jeg «hente den ryggen» der, sier 19-åringen til NRK – og tenker på hvordan hun måtte slippe den svenske rivalen tidlig i finalen.

– Du fyrer opp litt med svenskene nå?

– Ja, det er ikke så gøy å komme på oppløpet og se at de kjemper om seieren, sier stortalentet - og smiler godt.

– Tenker ikke så mye om det

STERK DAG: Stina Nilsson tok andreplassen på fredagens Lillehammer-sprint. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Stina Nilsson smiler godt når NRK gjenforteller Stavås Skistads advarsel. Svenskenes sprint-ess sier «at det kjempekult at detn norske talentet vil utfordre svenskene».

– Så lenge hun sier det til dere (media) og ikke til meg, så tenker jeg ikke så mye om det, sier Nilsson, på spørsmål om hva utspillet sier om Stavås Skistad.

Se alle resultater nederst i saken.

Imponerte gjennom hele dagen

Det var knyttet enorm spenning til stortalentet, som har hatt en fantastisk start på sesongen. Det begynte med en andreplass under langrennsåpningen på Beitostølen for to uker siden. Under Norgescup på Gålå sist helg vant hun enkelt. Hun tok nesten ikke i på oppløpet da.

Trenden fortsatte altså på Lillehammer, blant verdenseliten i verdenscup. Den unge Konnerud-løperen ble nummer seks i prologen og gikk deretter enkelt videre fra kvartfinalen. I semifinalen tok hun kommandoen i et felt med blant annet Stina Nilsson. Her endte Skistad til slutt som nummer to.

Men karrierens første finaleplass i verdenscup var et faktum. Sist gang hun gikk verdenscup i Drammen sist sesong, ble hun hummer 51 og gikk ikke videre i prologen. Et drøyt halvår senere ble fasiten femteplass.

Svak norsk dag

Det ble for øvrig en dårlig dag for resten av de norske, slik det også ble sist helg. I verdenscupåpningen i Kuusamo for en uke siden var kun Maiken Caspersen Falla i finalen. Der ble hun nummer fire.

For alle med unntak av Stavås Skistad ble det tungt også i dag. Tiril og Lotta Udnes Weng, Kathrine Harsem, Kari Øyre Slind og Anna Svendsen røk ut i kvartfinalen.

Ingvild Flugstad Østberg ble et nummer for liten i semifinalen. Det ble også Ragnhild Haga. Dermed var det en 19-åring fra Konnerud som ble dagens norske lyspunkt i dameklassen.

PS 1: Profiler som Heidi Weng og Therese Johaug røk ut allerede i prologen av dagens sprintkonkurranse. Maiken Caspersen Falla går ikke på Lillehammer på grunn av sykdom.

PS 2: Mini-touren på Lillehammer fortsetter med 10 kilometer fristil for damene lørdag. Den begynner klokken 10.30 og rennet følger du på NRK 1.