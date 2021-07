Grøvdal løp på 4.03,07 da hun ble nummer fem i Diamond League-stevnet i Stockholm. Det er en personlig rekordforbedring med nøyaktig 2,5 sekunder, fra 4,05.57.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er veldig kort for min del, for jeg er vant til litt lengre løp, så jeg tar med meg en personlig rekord. Det er litt uvant å springe 1500 meter med posisjonering, og jeg havner veldig ute i bane to-tre, men jeg er kjempefornøyd, sier hun til NRK.

I OL-FORM: Karoline Bjerkeli Grøvdal. Foto: Annika Byrde / NTB

Det hører med til historien at Grøvdal i store deler av løpet lå ute i bane to.

– Det utgjør sju meter per runde, så hun løp vele egentlig 26 meter for langt. Hun ble liggende der i stedet for å gå inn bak. Men det spiller ingen rolle. Nå viste hun at hun var i form igjen. Det er det viktigste. For Bislett var en nedtur, sier trener Knut Jæger Hansen til NRK.

Sju på rad

Rekorden på den ærverdige OL-stadion fra 1912 innebærer at 31-åringen fra Isfjorden nå har satt en eller annen form for rekord i sine sju siste løp:

4. oktober 2020: Offisiell personlig rekord og norsk bestenotering på 10 km gateløp med 15.04.

Offisiell personlig rekord og norsk bestenotering på 10 km gateløp med 15.04. 17. oktober 2020: Offisiell personlig rekord og norsk bestenotering på 10 km gateløp med 30.32.

Offisiell personlig rekord og norsk bestenotering på 10 km gateløp med 30.32. 1. mai 2021: Uoffisiell verdensrekord på 5 km gateløp på 14.39. Rekorden ikke godkjent da løypa ikke var kontrollmålt og viste seg å være 4987,5 meter.

Uoffisiell verdensrekord på 5 km gateløp på 14.39. Rekorden ikke godkjent da løypa ikke var kontrollmålt og viste seg å være 4987,5 meter. 8. mai 2021: Offisiell personlig rekord på 10.000 meter med 30.50,84.

Offisiell personlig rekord på 10.000 meter med 30.50,84. 4. juni 2021: Uoffisiell norsk rekord på 3000 meter med 8.30,84. Tiden ikke offisielt godkjent fordi Grøvdal løp sammen med herrer og i ikke godkjente sko.

Uoffisiell norsk rekord på 3000 meter med 8.30,84. Tiden ikke offisielt godkjent fordi Grøvdal løp sammen med herrer og i ikke godkjente sko. 1. juli 2021: Offisiell personlig rekord på 5000 meter med 14.47,67.

Offisiell personlig rekord på 5000 meter med 14.47,67. 4. juli 2021: Offisiell personlig rekord på 1500 meter med 4.03,07.

Fartstrening

I OL skal Grøvdal løpe 5000 og 10.000 meter. Hun var også kvalifisert på 3000 meter hinder, men har valgt å ikke prioritere den distansen.

1500-meteren i Stockholm handlet først og fremst om å få litt fartstrening før avreise til Tokyo.

– Det viser jo litt fartsegenskaper med tanke på 5000 og 10000 meter, som jeg skal løpe i OL, så jeg tar med meg at jeg løper 4.03 her i dag og formen er bra, sier hun.

Dermed er Grøvdal adskillig mer fornøyd enn hun var etter 5000-meteren på Bislett torsdag kveld. Etter det var hun direkte selvkritisk, til tross for personlig rekord.

– Jeg har fått to veldig bra løp, og to personlige rekorder, så jeg skal være veldig fornøyd med uka, sier hun.

– Hva venter nå frem til OL?

– Nå er det egentlig bare å trene hjemme i Oslo, frem til avreise, sier hun etter sitt sjuende rekordløp på rad.

– Vet hun kan løpe mye bedre

Trener Hansen mener det også var mentalt viktig å få en bekreftelse på at formen etter det han altså omtaler som en nedtur på Bislett, personlig rekord til tross.

– Det var en dårlig dag. Vi vet litt årsaken til det også, sier Hansen uten å ville utdype det.

– Vi vet hun kan løpe mye bedre på 5000 meter enn det enn det hun gjorde der, fastslår han, også uten å si noe mer om hvilke tider han mener eleven har inne.

Det betyr at Knut Jæger Hansen forventer at Karoline Bjerkeli Grøvdal forlenger rekordrekka også neste gang hun er i aksjon. Det vil si i OL i Tokyo.

Amalie Sæten ble for øvrig nummer ni søndagens konkurranse. Tiden 4.10.00 var et lite stykke bak personlig rekord for sørlendingen.

