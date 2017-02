Gikk med skadet albue – tok nytt steg mot VM

– Jeg måtte bare bite tennene sammen. Jeg bestemte meg i går at skaden ikke skulle være noe fokus nå. Armen er der, men jeg gjør det jeg kan for at det ikke skal være så vondt, sier Harsem til NRK.

NM-BRONSE: Kathrine Harsem. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Varden-løperen forteller at hun falt ned trappa for noen få uker siden, noe som gjorde at hun pådro seg en betennelse i albuen.

– Det er ikke noe særlig, men det går bra. Sånn det er nå er smerteterskelen min ganske høy, sier hun.

– NM-bronse betyr veldig mye

Albueskaden kom på verst tenkelig tidspunkt for Harsem. NM på Lygna er svært viktig for 27-åringen som kjemper om en plass i VM-troppen.

Men torsdag leverte Harsem en meget sterk VM-søknad da hun tok bronse på 10-kilometeren i NM bak Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg. Etter løpet måtte hun kjøle ned albuen da hun stilte opp til intervju med NRK.

– Jeg føler det er mye fokus på isposen. Jeg skulle ønske jeg kunne tatt den vekk. Jeg må rett og slett ha den der for å kunne holde i fire dager.

– Hva betyr det for deg å få NM-bronse?

– Det betyr veldig mye. Det kommer nok til å gå opp for meg etter hvert. Det er min første individuelle medalje i et senior-NM på en distanse lengre enn fem kilometer. Det er veldig gøy.

SE VIDEO: Marit Bjørgen var i en egen klasse under den første dagen av NM. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Marit Bjørgen var i en egen klasse under den første dagen av NM.

Håper å gå to distanser

Harsem tok trolig et stort skritt mot VM i Lahti med torsdagens prestasjon.

På spørsmål om hvilke distanser 27-åringen ønsker å gå under VM, svarer hun:

– Jeg har veldig lyst til å gå 10-kilometer klassisk og skøytesprint. Men vi skal gå løp i morgen og så får vi se hva det blir. Men det var en god søknad.