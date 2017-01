Siden det er fare for snøvær under fredagens skiskyttersprint i Ruhpolding har de beste valgt et sent startnummer.

SMØRESJEFEN: Ivar Michael Ulekleiv testet ski for harde livet fredag formiddag. Foto: Alem Zebic / NRK

Bortsett fra de norske.

– Vi kunne godt hatt løperne litt lenger bak. Egentlig håpet vi på startnummer fra 30 til 40, sier Norges smøresjef Ivar Michael Ulekleiv.

Men slik ble det ikke. I stedet har Bjørndalen, Thingens Bø og Svendsen henholdsvis startnummer 13, 16 og 25.

Hanevold: – Bedre gli for Fourcade

Årsaken til denne «tabben» er at færre løpere enn nordmennene antok valgte å gå i den første puljen. Nordmennene valgte å gå i pulje to og trodde det skulle gi dem et sent nok startnummer, mens for eksempel Martin Fourcade ikke tok samme sjanse og valgte pulje tre og har startnummer 60.

– Øverst i løypa er det ingen tvil om at det kommer til å bli bedre gli for dem som går sent, sier NRK-ekspert Halvard Hanevold som har testet løypa.

Slik velger man startpulje Ekspandér faktaboks En startliste deles inn i startpuljer.

De femten beste løperne i verdenscupen får alltid velge først når startnumrene skal fordeles.

For å skape litt rettferdighet kan én nasjon likevel ikke ha mer enn tre løpere i hver pulje.

Det betyr at dersom en nasjon har fire løpere innenfor topp ti, må fjerdemann velge en annen startpulje hvis de tre første går for den samme.

Innerst i den 3,3 kilometer lange runden som løperne går tre ganger har det kommet nysnø og dermed blir glien bedre jo flere løpere som går opp løypa. Hvis det i tillegg kommer snø underveis i løpet er det tyngre og starte tidlig fordi man da må brøyte vei for de bak, blant andre Fourcade.

– Skummelt

– Det er litt skummelt å gå tidlig når det er meldt nysnø, sier Ulekleiv.

– Er dere ekstra spente i dag?

– Ja, vi er jo det.

De norske løperne velger som regel den første puljen.

– Det er for å komme i gang med rennet å slippe og vente så lenge, sier Hanevold.

Derfor er det i utgangspunktet et uvanlig dristig valg av nordmennene å velge pulje to.

– Men siden så få valgte å gå i pulje én, blir det nesten som å gå i pulje én likevel, sier smøresjefen.

De femten beste i verdenscupen får velge startnumre først. Deretter velger resten ut ifra sammenlagtplasseringer.