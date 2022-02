Falla og Jansrud blir norske flaggbærere

Rotet bort seieren – tapte etter ekstraomganger

Det norske curlingparet var favoritter mot Tsjekkia, men rotet bort seieren i den siste omgangen.

Norge ledet 6-3 før den siste omgangen, men flere svake stener gjorde at Tsjekkia hadde de to beste steinene før begge lag hadde en stein igjen.

Med Norges siste stein bommet Kristin Skaslien fælt, og ga Tsjekkia tre poenggivende steiner. Zuzana Paulová klarte ikke å sette sistesteinen, og dermed gikk oppgjøret til ekstraomganger.

– Vi slet skikkelig utpå der. Vi slet med både is og steiner, sier en skuffa Skaslien til NRK.

Norge startet ekstraomgangene best, og hadde de to beste steinene når begge lag hadde tre steiner igjen. Men en ny tabbe av det norske paret gjorde at Tsjekkia hadde bestestein, og at de kunne legge en «guard» for å beskytte ledelsen.

Skaslien prøvde med siste stein å redde inn seieren. Steinen hadde god retning, men det gikk ikke for curlingparet. Dermed ble det tap i åpningskampen i OL 7-6.

– Det var vanskelig å slippe seg løs, jeg følte vi spilte med håndbrekket på. Vi ledet jo med tre, som er en god ledelse. Men jeg tror vi må riste av oss rust etter fem dager uten curling, sier en Nedregotten.

Magnus Nedregotten og Skaslien tok VM-sølv i fjor og er blant gullkandidatene i OL. I 2018, da den blandede konkurransen debuterte som OL-gren, ble det bronse på det norske ekteparet.

Paret fikk sitt første møte med isen i Beijing i dag, og fant aldri godfølelsen. De følte de skrudde steinene likt, men endte opp med forskjellig resultat.

– Det er ingen unnskyldning, vi har hatt like mye tid på isen som de andre. Så nå må vi ta med oss lærte i dag inn til i morgen, avslutter Nedregotten.

De fire beste etter ni kamper går til semifinale. I morgen venter USA og Canada for det norske paret.