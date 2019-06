Etter EM-fadesen kom Graham Hansen til treneren. Hun lovet ham snuoperasjon

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Etter EM var «Caro» ekstremt tydelig på at hun skulle jobbe knallhardt for å hjelpe til med å snu dette til noe positivt. I den prosessen har hun tatt et veldig stort ansvar, sier landslagstrener Martin Sjögren når NRK møter ham før den siste gruppespillskampen i VM mot Sør-Korea.

Med seier eller poeng kommer Norge til å gå videre til åttedelsfinalen. De har allerede gjort det bedre enn i forrige mesterskap.

EM for to år siden endte som kjent med fiasko, og Norge røk ut uten et eneste poeng og uten å ha scoret mål.

Ble tatt inn i kapteinsteamet

De to årene som har gått siden den gang har handlet om å gjenreise Norge. Det har vært en jobb for hele laget, men i prosessen er det minst én spiller som har stått frem enda litt mer enn før. Det er Caroline Graham Hansen.

Graham Hansen er det norske lagets viktigste angrepsspiller. Her diskuterer hun med Sjögren under kampen mot Frankrike. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Hennes største utvikling er det som har skjedd utenfor banen. Der har hun utviklet seg så mye, sier Sjögren.

Etter EM gjorde Norge flere grep, og ett av dem var å danne et kapteinsteam med tre personer. Maren Mjelde fortsatte som kaptein, og inn kom Graham Hansen som assistent sammen med Ingrid Moe Wold.

Fra Sjögrens side var det et helt bevisst valg å ta Graham Hansen inn i den gruppa, forteller han. Lagets unge stjerne hadde alltid tatt mye ansvar på banen, og heller aldri vært redd for å si meningene sine. Men nå ville han at hun også skulle ta lederansvar for alle.

Det var akkurat dytten den Barcelona-klare midtbanespilleren trengte.

– Man hadde kanskje fokus på å gjøre det bra selv før, men det var også fordi det var så mange andre rutinerte med. Men så hadde vi et generasjonsskiftet og jeg fikk være med i kapteinsteamet da. Det har jeg lært utrolig mye av. Jeg tror og håper at jeg har greid å bidra enda mer inn i gruppa og utviklet meg der, forteller Graham Hansen selv.

– Har utrolig mye omsorg

Landslagskaptein Maren Mjelde sier Graham Hansens forandring har vært merkbar.

– Hun har tatt mye mer ansvar utenfor banen etter hun ble valgt inn i kapteinsteamet. Hun er en vinnertype, og med det vil hun alltid gå foran på banen. Men nå når hun har fått dette ekstra ansvaret, har hun tatt det. Hun har jo blitt eldre også, og det har nok litt å si i tillegg. Hun er en sånn type som ser alle og som har utrolig mye omsorg, sier Mjelde.

Mye av det laget hadde å jobbe med etter EM, handlet om samholdet i laget. Der ønsket Graham Hansen å bidra.

Graham Hansen forteller at hun føler ekstra ansvar for at alle på laget skal trives. Her sammen med Guro Reiten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi måtte ta ansvar hver og en, og skape et miljø hvor alle trives. Minske redselen for å gjøre feil og sørge for at flere tør å by på seg selv. Vi er forskjellige, og sånt er viktig for å kunne prestere, forteller hun.

– Viktig

I dag konkluderer Sjögren med at han tok et helt riktig valg da han «forfremmet» Graham Hansen inn i kapteinsrollen.

– Hun tar et ansvar for hele gruppens fremtreden, mer enn bare for sitt eget spill. Det er utrolig viktig å ha slike spillere. Hun har flyttet fokus litt mer fra individuelt til kollektivt, og det har vært med på å bidra til at vi får et veldig godt kollektiv i hele laget, sier Sjögren.

Om endringene fører til sporstlig suksess, gjenstår å se. Norge har satt seg et hårete mål om medalje i VM. Først skal Sør-Korea slås, og det mener 24-åringen Norge skal klare.

– Vi er selvsikre på at vi har også et godt lag og kan gå ut og slå dem, sier Graham Hansen.

Kampen mot Sør-Korea starter klokken 21, og vises på TV 2. NRK sender kampen på radio og følger den minutt for minutt her på NRK.no.