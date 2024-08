Erkjenner OL-fiasko: – Har vært kjipt

Det norske laget i triatlon hadde et uttalt mål om OL-medalje, men da gull, sølv og bronse skulle deles ut var Norge aldri i nærheten. Nå stempler Kristian Blummenfelt mesterskapet som en fiasko.

– Vi har sagt at vi går for medalje, og det står vi ved, sa sportssjef i Norges triatlonforbund, Arild Tveiten, til NRK før start på den blandete stafetten i OL.

– Det gikk ikke helt veien, sier Kristian Blummenfelt til NRK etter den norske ellevteplassen, og legger til at det var litt optimistisk å tro på norsk medalje.

– Med fasiten er det lett å si det. Vi var jo ikke der og kjempet om det, sier Tveiten.

Blummenfelt kom til OL i Paris som regjerende mester individuelt, men reiser hjem med 12. plass i den konkurransen og 11. plass på stafetten.

– Hele prestasjonen har vært ganske skuffende for vår del. Det har vært kjipt, sier Blummenfelt og velger «fiasko» som ordet for å beskrive OL for egen del.

– Jeg hadde selvfølgelig mye høyere forventinger til det individuelle løpet.

– Veldig skuffende. Det var absolutt ikke dette vi hadde trent og forberedet oss til. Det er en litt hard pille å svelge akkurat nå, men vi er selv ansvarlig for de prestasjonene vi presterer, sier Tveiten.

Da gullkampen på stafetten ble avgjort i tysk favør etter en voldsom spurtduell mot Storbritannia og USA, var Norge langt ute i løypen.

Hele to minutter senere kom Solveig Løseth i mål til ellevteplass for det norske laget som også besto av Vetle Bergsvik Thorn, Lotte Miller og Blummenfelt.