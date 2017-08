EM-skandale da norske Susanne tok sølv: – Kunne blitt kvestet

Det ble høydramatisk da drøye to runder gjensto av EM-fellesstarten for U23-kvinner i Herning i Danmark, fredag.

En ung gutt på noe som likner en trial-sykkel skapte velt da han kom syklende i løypa.

– Det er helt vilt. At en syklist kommer inn i et felt i et internasjonalt mesterskap, jeg kan ikke huske at det har skjedd tidligere. Det er fryktelig farlig, sier NRKs Dag Erik Pedersen.

GIKK RETT I BAKKEN: Britiske Lucy Shaw føk over styret og traff bakken med ansiktet først. Heldigvis gikk det hele bra. Foto: Hans Henrik Løken / NRK

– Kunne blitt kvestet

Flere av syklistene gikk i bakken, en av dem var britiske Lucy Shaw. Shaw skal ha blødd kraftig fra nesen etter veltet, etter å trolig ha tatt for fallet med ansiktet først. Syklisten sto av etter velten.

Pedersen sier at han håper arrangørene til VM i Bergen fikk med seg hendelsen og strammer inn.

– Sannsynligvis er det en menneskelig svikt. Vi kan prise oss lykkelige over at det gikk bra, han kunne blitt kvestet der. Syklistene kommer i 40–50 kilometer i timen, sier Pedersen.

– Slo ansiktet ganske ille

Lucy Shaw sier hun ikke helt vet hva som skjedde, at det eneste hun vet var at det var en ung gutt på en BMX trial-sykkel som kom inn i løypa.

– Jentene bremset opp, men jeg føk over styret og slo ansiktet ganske ille i bakken. Men det kunne vært verre. Kneet og nesen min er ganske sår, men ingenting er brukket eller knust, sier Shaw til NRK.

Hun synes sikkerheten ellers har vært bra, og at hun ikke så for seg at dette kom til å skje.

– Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde, eller om det var en vakt på det åpne punktet. Det har ødelagt for meg, men jeg er ikke sinna.

Norsk sølvmedalje

Mot slutten av rittet begynte det å regne kraftig i Herning, og avslutningen kom til å bli tøff. Særlig fordi danske Pernille Mathiesen i tet måtte hentes inn.

Tross punktering med åtte kilometer igjen og regn endte det med norsk sølv til Susanne Andersen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Andersen var sterk i spurten og kom inn sju sekunder bak Mathiesen etter spurtkampen mot Alice Barnes fra Storbritannia.

– Dette er kjempebra. Det lover bra til gutta skal ut, sier Pedersen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Kjempeprestasjon

NRK-eksperten synes det er stas med norsk medalje, og hyller ungjenta.

– Fy søren, det er en kjempeprestasjon. Sykkellandslaget har fått en pangstart i EM. Det er kjempeviktig for Norge som sykkelnasjon, det gir selvtillit.

Men det var også spesielt med avslutningen på rittet, skal vi tro eksperten Pedersen.

– Det er spesielt at det kommer en alene der. Det betyr at det blir åpent for brudd i de resterende rittene også. Det tror jeg er bra for våre som er offensive, for det blir et tøft løp.

UNGT TALENT: Susanne Andersen tok sølv under U23-fellesstarten i EM. I fjor tok hun bronse i VM i Qatar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vente

Etter rittet var det en svært fornøyd sølvvinner som møtte NRK. Hun trodde Nederland, Italia og Storbritannia skulle kjøre inn dansken som stakk, ikke at hun selv skulle klare å slå til.

– Vi (Norge) kunne ikke gjøre så mye, siden vi bare var tre stykker. Det var bare å være tålmodige, vente på at feltet skulle sykle henne inn og så spurte, sier Andersen.

I VM i Qatar i fjor ble Susenne Andersen påkjørt da hun syklet tilbake til hotellet etter tempokonkurransen. Hun måtte til sykehus etter uhellet, men kom tilbalke og tok bronse i landeveisrittet fire dager etterpå.