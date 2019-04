Eikrem spydde som «en blå drage»: – Fantastisk å se

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg var som en blå drage utpå der. Jeg bør vel kanskje slutte å drikke så mye vann og sportsdrikk før kamp, sa en lattermild Magnus Wolff Eikrem om spyingen i sluttminuttene på Åråsen.

UTSLITT: Magnus Wolff Eikrem (t.v.) ville egentlig sette seg på benken fordi han var så sliten, men ble værende og kjempe. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

Eikrem var sterkt delaktig i at Molde sikret tre nye poeng søndag kveld. Han scoret gjestenes første mål da det gjenstod et kvarter av kampen – hans fjerde scoring på fem kamper. På tampen av oppgjøret var Eikrem så utslitt at han ikke klarte å holde igjen lenger: og spydde og spydde og spydde til magesekken var skrapt for innhold.

– Selv om det kanskje er feil ordvalg, så er det fantastisk å se at vi går i kjelleren og jobber på. Eikrem ville ut, men vi hadde en annen der som måtte byttes ut også og da gjør han den jobben fantastisk, sier en svært fornøyd Molde trener i Erling Moe.

Knudtzon scoret mot gamle lagkamerater

Det så lenge ut til at det skulle ende 0-0, og på en humpete gressmatte var det vanskelig for begge lagene å få til noe særlig spill.

Det var langt mellom sjansene, men det var de blåkledde som til slutt trakk det lengste strået. Nevnte Eikrem fikk ballen på 16 meter og plasserte den hardt bak Marko Maric i Lillestrøm-buret.

SENKET GAMLEKLUBBEN: Erling Knudtzon scoret mot Lillestrøm på Åråsen, men klarte ikke å juble foran Kanarifansen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ti minutter senere satt den igjen for gjestene. Den tidligere LSK-spilleren Erling Knudtzon ble spilt alene med Maric, dro lekkert av målvakten og plasserte ballen i det åpne målet. Målet var hans første for Molde i Eliteserien.

– Det er veldig spesielt. Man er glad og ønsker jo å vinne kampen, og for min egen del er det godt å komme i gang med mål, men samtidig føles det rart å score mot Lillestrøm som var hjemmet mitt i ni år, forteller Knudtzon.

Leder tabellen

Seieren gjør at Molde nå leder Eliteserien med ti poeng, før Viking med ni poeng møter Odd tirsdag. Molde-treneren virket svært fornøyd med resultatet, og oppsummerer kampen slik:

– Det var kontrollert, profesjonelt og godt utført. Jeg synes vi spilte på en fornuftig måte, sier Moe til NRK.