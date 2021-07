Derfor var sjuendeplass «magisk» for Hynne: Trodde skade skulle knuse OL-drømmen

I fjor hadde Hedda Hynne den nest beste tiden i verden på 800 meter med 1.58,10. Denne sesongen hadde hun inntil søndag ikke vært i nærheten av topp 100 på verdensstatistikken, fordi hun heller ikke hadde vært i nærheten av den magiske tominuttersgrensa.

Etter en ny skuffelse under Bislett Games torsdag kveld, vurderte trener Erik Sakshaug om han og samboeren burde droppe turen til søndagens Diamond League-stevnet i Stockholm. Han var redd for at enda en nedtur i et brutalt felt skulle virke mot sin hensikt.

Nå er han glad de dro. Hynne forbedret nemlig sin sesongbeste fra 2.01,65 til 1.59,82 etter å ha fulgt løpsplanen som ble lagt. Da var det grunn til å juble, selv om hun «bare» endte på sjuendeplass i løpet.

– Det er magisk. Det er fantastisk å løpe under to minutter, som alltid er en milepæl for oss. Og jeg føler fortsatt jeg har en del å gå på, så dette var veldig godt, sier Hynne selv til NRK.

– Tvilen i angrep

– Det betyr kjempemye. Det gir en selvtillitsboost, sier trenersamboer Sakshaug.

Selv om de før sesongen varslet at de sterke tidene ikke ville komme før i juli, innrømmer han at det har vært en kamp mellom tro og tvil de siste ukene.

TRO OG TVIL: Torsdagens løp på Bislett bidro bare til å styrke tvilen, men oppturen i Stockholm gir Hedda Hynne ny tro på et bra OL. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Og i det siste har tvilen vært i angrep, erkjenner Sakshaug.

Det handler blant annet om en skade som lenge var holdt helt skjult, til den ble omtalt i VG søndag.

– Og faktum er at den egentlig var enda verre enn det som kom fram i VG. Det var såpass alvorlig at vi var redd hun ikke kunne stille i OL. Vi fryktet at OL skulle ryke, sier Sakshaug.

– Kan gå skikkelig

Hynne reiste hjem Diamond League-stevnet i Doha 28. mai med store smerter. Etter et nytt løp i Hengelo 6. juni, ble det konstatert seneskjedebetennelse i en ankel som også plaget henne gjennom vinteren.

Da ble det ti dager uten en eneste løpeøkt.

– Jeg sleit litt med en fot etter Doha, og har måttet forskyve litt mer enn vi hadde planlagt. Men dere ser at nå begynner det å løsne. Nå skal vi trene på litt, så blir det enda bedre i Tokyo, sier Hynne smilende etter søndagens løp.

Skaden er fortsatt ikke helt borte, men er håndterbar.

– Jeg kan gå skikkelig nå. Jeg har en liten kjenning, men vi har 100 prosent kontroll på det. Det kjennes ikke når jeg har på meg piggsko, og det er en deilig følelse her i dag. Fantastisk, sier 31-åringen.

OPPTUR: Her løper Hedda Hynne inn til klar årsbeste.

– Hinsides nivå

Målet har hele tiden vært finale i OL. Det er det fortsatt.

– Vi har et veldig klart mål, og det holder vi oss til. Det er et hinsides nivå på 800 meter nå, men hvis jeg er opp mot mitt beste har vi sjans til å nå drømmene våre, sier hun.

Og det er ingen tvil om at nivået er vesentlig høyere enn i fjor. Søndagens tid gjør Hynne til 44. best i verden i år. Ni kvinner har løpt raskere enn det Hynne gjorde da hun var nest best i verden i fjor.

Søndagens løp i Stockholm ble vunnet av Rose Mary Almanza på 1.56,28 foran Natoya Goule på 1.56,44. Athing Mu har årsbeste i verden på 1.56,07.

Men gjentar Hynne fjorårets tid, er en finaleplass i OL realistisk.

– Hvis vi får gjort en god jobb den siste tiden nå, ser jeg ingen grunn til at Hedda ikke skal kunne løpe minst like fort som i fjor når vi kommer til OL, sier Erik Sakshaug.