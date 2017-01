Derfor har ikke Sundby skrevet under dopingoppropet

Rett før jul skrev flere av verdens beste langrennsløpere under et opprop, adressert til ledelsen i Det internasjonale skiforbundet (Fis), hvor de blant annet kritiserte håndteringen av dopingavsløringene etter McLaren-rapporten.

Over 100 utøvere fra åtte nasjoner har satt navnetrekket sitt på oppropet, hvorav ti norske.

Blant nordmennene som ikke har signert, er Martin Johnsrud Sundby.

– For meg så er det viktig, men det er ikke noe jeg automatisk skal skrive under på uten å vite helt hva det innebærer. Akkurat nå, i den tiden vi er i og med det jeg har vært gjennom, så skal jeg nok tenke nøye gjennom hva jeg skriver under på, sier han til NRK.

Torsdag forrige uke hadde fem norske herreløpere signert oppropet.

– Ser på det til våren

Initiativtakeren til oppropet er Kikkan Randall, utøvernes representant i Fis, som har kritisert de norske utøverne for ikke å ta nok ansvar som tillitsvalgte for løperne.

GOD RESPONS: Utøverrepresentant i Fis, Kikkan Randall, forteller at over 100 løpere signerte oppropet på noen få dager. Foto: Lehtikuva / Reuters

Sundby forteller at han pratet mye med den amerikanske langrennsløperen før jul, og at han fikk flere av lagkameratene til å skrive under. Selv har han derimot ikke hatt tid midt i konkurransesesong.

– Dette er sånt som jeg ikke kan bruke så mye tid på midt i sesongen. Vi ser på dette når våren kommer. Jeg ser Kikken etterlyser mer engasjement fra den norske løpergruppen, så det er flere ting vi må se på etter sesongen, sier han.

Randall fortalte forrige uke til NRK at ingen utøvere direkte har sagt at de ikke støtter initiativet. Men fredag forteller hun at hun fortsatt venter i spenning på underskriften til Sundby.

– Jeg har snakket med Martin og han har forklart at han av og til er litt lat. Han har sagt at han kommer til å signere. Det viktigste med dette dopingoppropet er å være rollemodeller og vise hvor viktig det er å være ren. Det er en fin mulighet for utøverne. Det er synd med dem som ikke utnytter denne muligheten, sier Randall.

Randall: – Det er synd

I oppropet som ble sendt til Fis-ledelsen, forpliktet alle de som undertegnet å stille seg bak fire punkter:

Et sterkere og mer uavhengig WADA

Sterkere lederskap fra Fis, IOC og WADA i kampen for dopingfri idrett

Raskere og strengere straffer for dem som ikke følger Wada-koden (Verdens antidopingbyrås dopingreglement)

Å ikke med vilje bryte Wada-koden

Randall tok initiativ til oppropet fordi dopingavsløringene i McLaren-rapporten var noe mange utøvere snakket om.

Randall og løpere fra åtte nasjoner, deriblant Norge, ble enige om de fire punktene.

– Jeg tok imot tilbakemeldingene, systematiserte det, sendte det ut til utøverne og prøvde å få med så mange utøvere som mulig. Vi fikk umiddelbart god respons, over 100 signerte på noen dager, sier amerikaneren.